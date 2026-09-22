/সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে হা হা করে ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড় প্রবল বৃষ্টি! জেলায় জেলায় ঘোর সতর্কতা; রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা! ওড়িশার একাধিক জেলায় জারি হল রেড অ্যালার্ট! তৈরি হল বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে আজ, মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে এক গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ফলে ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ওডিশা নয়, ওড়িশা-সংলগ্ন অঞ্চলেও এর জেরে হবে প্রবল বৃষ্টি, বইবে ঝড়।
গভীর থেকে অতি গভীর
মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপটি আজ সন্ধ্যার মধ্যে আরও ঘনীভূত হয়ে একটি গভীর নিম্নচাপে (Deep Depression) পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। বর্তমানে এটি গোপালপুর থেকে ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং বিশাখাপত্তনম থেকে ৩২০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থান করছে। এই সিস্টেমটি ওড়িশা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসতে পারে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের ভোরের মধ্যে এটি উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপটি ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকায় বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বাড়বে বলে জানানো হয়েছে।
গোপালপুর থেকে ২২০ কিমি দূরে
পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া লঘুচাপটি ইতিমধ্যেই নিম্নচাপে রূপ নিয়েছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এটি আরও শক্তিশালী হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। গোপালপুর থেকে ২২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থানের কারণে ওড়িশার দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে আবহাওয়া সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। উপকূলের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটি আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।
ভারী বৃষ্টি ও ঝড়
গভীর নিম্নচাপটি উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ওড়িশায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই সময়ে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইতে পারে, যার গতিবেগ দমকা হাওয়ার আকারে ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আবহাওয়া ব্যবস্থাটি আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে দক্ষিণ ও উপকূলীয় জেলার বাসিন্দাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
একাধিক জেলায় রেড অ্যালার্ট
আজ, মঙ্গলবার মালকানগিরি থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত এলাকাগুলিতে ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৩টি জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট এবং ৯টি জেলায় ইয়োলো অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাবে। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে গঞ্জাম, গজপতি এবং কোরাপুট জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি রাখা হয়েছে। এছাড়া, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর মালকানগিরি, কোরাপুট, কালাহান্ডি এবং নবরংপুর জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি থাকবে।
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