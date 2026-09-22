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সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে হা হা করে ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড় প্রবল বৃষ্টি! জেলায় জেলায় ঘোর সতর্কতা; রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট

Deep Depression over Bay of Bengal: বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তা পরবর্তীতে আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। তা গভীর থেকে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। ফলে ওড়িশা সংলগ্ন অ়ঞ্চলে হবে প্রবল বৃষ্টি। বইবে ঝড়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:34 PM IST
সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে হা হা করে ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড় প্রবল বৃষ্টি! জেলায় জেলায় ঘোর সতর্কতা; রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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সমুদ্রের অতল থেকে হা হা করে ধেয়ে আসছে ভয়াল ঝড় প্রবল বৃষ্টি! জেলায় জেলায় ঘোর সত
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