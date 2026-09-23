/অতি গভীর নিম্নচাপ কখন আছড়ে পড়বে? সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোন রাজ্য? বাংলা ও কলকাতায় কী ঘটবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাইক্লোন 'অর্ণব' নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ এখন ঠিক কোথায় অবস্থান করছে? গতিপথ কেমন? কখন আছড়ে পড়বে? সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোন রাজ্য? বাংলা ও কলকাতায় কী ঘটবে? ঝড় নিয়ে উঠছে ঝড়ের বেগে প্রশ্ন। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি শক্তিশালী হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই গভীর নিম্নচাপটি বিশাখাপত্তনম এবং গোপালপুরের মাঝে কলিঙ্গপত্তনমের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। ভাইজ্যাগ থেকে ১২০ কিমি দূরে এখন ঝড়।
অতি গভীর নিম্নচাপ
ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। অতি গভীর নিম্নচাপ কলিঙ্গপত্তনম হয়ে আজ রাত নটার পর স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে বলে খবর।
ঝড়ের তীব্রতা
আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এটি খুব বড় ঘূর্ণিঝড়ে রূপ না নিলেও গভীর নিম্নচাপ হিসেবেই উপকূলে আঘাত হানবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র হাওয়া বয়ে আনবে। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা, অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ ৪০ থেকে ৬০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে।
সতর্কতা
সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ওড়িশার গঞ্জাম, গজপতি, খুরদা-সহ একাধিক জেলায় স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সমুদ্র উত্তাল থাকায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং নিচু এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
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