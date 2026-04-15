English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • DA Case: ৬,৬৪৫ কোটি বকেয়া পরিশোধ হয়ে গিয়েছে, ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বিরাট দাবি রাজ্যের

DA Case in Supreme Court: এদিন রাজ্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ সংক্রান্ত একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টও জমা দেওয়া হয়েছে। যেখানে মূলত, ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।  এরপর ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আবার ৬ মে।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 15, 2026, 02:07 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলা

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও রাজীব চক্রবর্তী: ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় দাবি রাজ্য সরকারের। রাজ্য এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ডিএ মামলায় শীর্ষ আদালতে দাবি রাজ্যের। সুপ্রিম কোর্টে এদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য সরকার। স্পষ্ট করে রাজ্যের অবস্থান। এরপর ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আবার ৬ মে। 

Add Zee News as a Preferred Source

এদিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত মিশ্রর বেঞ্চে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ সংক্রান্ত মামলাটি। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, রাজ্য এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। আমরা ৬ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছি বকেয়া বাবদ। যার প্রেক্ষিতে মামলাকারী রাজ্য সরকারি কর্মীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য শীর্ষ আদালতকে জানান, আদালত অবমাননা মামলা দায়ের হয়েছে। 

যার জবাবে কপিল সিব্বল আদালতকে জানান যে, কমিটি আবার একটি বৈঠকে বসবে। সেখানে আমরা আমাদের অবস্থান তুলে ধরব। রাজ্য সরকার এদিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত মিশ্রর বেঞ্চে আরও জানিয়েছে যে, যাদের রেকর্ড আমাদের কাছে ছিল এমন সরকারি কর্মী ও পেনশন ভোগীদের ৬,৬৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এদিন রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে ডিএ সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্টও জমা দেওয়া হয়েছে। যেখানে মূলত, ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।  

ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারের স্ট্যাটাস রিপোর্ট:

* ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের বকেয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার অঙ্ক ৫,১৮৪ কোটি টাকা। 
* তার আগের বছরগুলির কম্পিউটারাইজড পর্যাপ্ত ডেটা হাতে নেই।
* সুপ্রিম নির্দেশে গঠিত কমিটির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।
* যে ডেটা হাতে আছে সেই মত ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের বকেয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

প্রসঙ্গত, ৫ ফেব্রুয়ারি ডিএ মামলার রায়দানে অবিলম্বে রাজ্যকে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ডেডলাইনও বেঁধে দেয় শীর্ষ আদালত। ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ পরিশোধের রূপরেখা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এরজন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। আদালত নির্দেশ দেয় এই কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্য ধাপে ধাপে বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ পরিশোধের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করবে। এমনকি এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে ১৫ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করারও নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া ডিএ পরিশোধ না করার অভিযোগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অবমাননার মামলা দায় করে কর্মীদের সংগঠন ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’। যার জেরে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) নিয়ে রাজ্য সরকার ও সরকারি কর্মীদের টানাপড়েন এক নতুন মোড় নিয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
DA CaseSupreme CourtBengal State Government employees
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Horror: ১৮০ খুদের শরীরেই মেটায় লালসা, নোংরামির ৩৫০ ভিডিয়োও- ভয়ংকর বিকৃতকাম যুবকের, গ্রেফতার
.

পরবর্তী খবর

Abhishek Banerjee Slams Hiran Chatterjee: ‘হিরণের দুই বউ, সোহমের এক!’ করিমপুরের সভা থেকে এ ক...