DA Hike Verdict: মার্চের মধ্যে বকেয়া DA মেটাতেই হবে রাজ্য সরকারকে! সুপ্রিম কোর্টের বিশাল রায়...

DA verdict: 31 মার্চের মধ্যে দিতে হবে DA। একটা কমিটি তৈরি করা হল। এটা কার্যকর করার জন্যে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 5, 2026, 11:21 AM IST
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: বৃস্পতিবার ডিএ মামলায় বড় রায়দান ঘোষণা হল সুপ্রিম কোর্টে। অবিলম্বে রাজ্যকে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। আর এবার বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কার্যত ডেডলাইন বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ রাজ্যকে। এবং তার রিপোর্ট ১৫ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে।

ডিএ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। অন্তর্বর্তী নির্দেশে যে ডিএ দিতে বলা হয়েছিল, তা‌ দিতে হবে। বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে। ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ রাজ্যকে। এবং তার রিপোর্ট ১৫ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে। 

 

DA Judgement 

১. আগের অন্তর্বর্তী নির্দেশ (25 শতাংশ ) সেটা মানতে হবে। 
২. 31 মার্চের মধ্যে দিতে হবে। 
৩. একটা কমিটি তৈরি করা হল। এটা কার্যকর করার জন্যে। 
৪. কমিটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। 
৫. কমিটিকে সব রকম সাহায্য করতে হবে। সেটা রাজ্য দেখবে।

১৫ মে ২০২৬ কার্যকর রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কত শতাংশ ডিএ দিতে হবে, তা চূড়ান্ত করবে কমিটি। 

কী কাজ হবে কমিটির?

২৫ শতাংশ দেওয়ার পরেও বকেয়া ডিএ-র আরও ৭৫ শতাংশ বাকি থাকবে। সেই বকেয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ওই চার সদস্যের কমিটি। বকেয়া কী ভাবে, কতগুলি কিস্তিতে দিতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে ওই কমিটি। 

ইন্দু মালহোত্রা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি- এই রায় দিলেন। 

চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে

রাজ্যের আবেদন খারিজ করে সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে রায় দিয়েছিল হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। সেই মামলায় রাজ্যকে আগেই বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এ জন্য ছ’সপ্তাহ সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সময়সীমার মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারেনি। আদালতের কাছ থেকে আরও ছ’মাস সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের ৪ অগস্ট থেকে ৭ অগস্ট প্রতি দিনই শুনানি চলেছে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে। এর পরে গত ১২ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গত ৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি শেষ হয়।

পুরনো সুপ্রিম কোর্টের রায় কেন প্রযোজ্য নয়?

রাজ্যের দাবির প্রেক্ষিতে আদালত জানিয়েছিল, ওই রায়গুলি ছিল কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। সেখানে কোনও আইনগত সার্ভিস রুল ছিল না। কিন্তু এখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্ট্যাটিউটরি রুল (রোপা) আছে। তাই রাজ্য সরকারের দেওয়া উদাহরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

আদালত আরও জানায়, সবাই একই রাজ্য সরকারের কর্মচারী। সবাই একই নিয়মে নিয়োগ পেয়েছেন। আলাদা ডিএ দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এটি সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার লঙ্ঘন।

কেন বৈষম্য?

রাজ্যের দাবি, দিল্লি, কলকাতা, গ্রামের জীবনযাত্রার খরচ এক নয়। তাই ডিএ এক রকম হওয়া জরুরি নয়। সুপ্রিম কোর্টের পুরনো রায়ের উদাহরণ দিয়ে রাজ্য সরকার বলে, ‘ডিএ নির্ভর করে কর্মস্থলের উপর। ডিএ কোনও স্থায়ী অধিকার নয়।’

অবশেষে জয় সরকারি কর্মচারিদের....

Tags:
West Bengal Govt DA HikeDA hike judgement in SCMamata BanerjeeAssembly Election 20267th pay commissionstate govt interim budgetSupreme Court case on DA hikeemployee DA hike movement
