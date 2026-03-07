English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  Central Government Employee DA Hike Explained: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিরাট খবর-- বহু প্রতীক্ষিত DA ঘোষণা মার্চের শেষেই? কত টাকা পাবেন? ৩% DA বাড়লে বেতন কত হচ্ছে?

Central Government Employee DA Hike Explained: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিরাট খবর-- বহু প্রতীক্ষিত DA ঘোষণা মার্চের শেষেই? কত টাকা পাবেন? ৩% DA বাড়লে বেতন কত হচ্ছে?

8th Pay Commission: ২০২৬ সালটি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ১০ বছরের ব্যবধান অনুযায়ী এই বছরই অষ্টম পে কমিশন (8th Pay Commission) কার্যকর হওয়ার কথা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 7, 2026, 04:52 PM IST
Central Government Employee DA Hike Explained: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিরাট খবর-- বহু প্রতীক্ষিত DA ঘোষণা মার্চের শেষেই? কত টাকা পাবেন? ৩% DA বাড়লে বেতন কত হচ্ছে?
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের DA বৃদ্ধির প্রতীকি চিত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নজর ছিল মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-এর (Dearness Allowance) দিকে। বর্তমান অর্থবর্ষের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর আসার ইঙ্গিত মিলছে। সর্বভারতীয় উপভোক্তা মূল্য সূচক (AICPI-IW) এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বকেয়া ডিএ বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখন সময়ের অপেক্ষা। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মার্চের শেষ সপ্তাহে মোদী সরকার এই বহুল প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি করতে পারে।

ডিএ বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ও নতুন শতাংশ
শ্রম ব্যুরোতে প্রকাশিত ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এআইসিপিআই (AICPI) সূচকের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এবার মহার্ঘ ভাতা ৩% থেকে ৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

বর্তমান হার: বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা ৫৮% হারে ডিএ পাচ্ছেন (যা অক্টোবর ২০২৫-এ কার্যকর হয়েছিল)।

সম্ভাব্য নতুন হার: যদি ৪% বৃদ্ধি পায়, তবে মোট ডিএ-র পরিমাণ দাঁড়াবে ৬২%-এ। কোনও কোনও মহলে ২% বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও মুদ্রাস্ফীতির হার বিচার করলে ৩% বা ৪% হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি দেখা যাচ্ছে।

কেন এই ডিএ বৃদ্ধি?

মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ কোনো বোনাস নয়, বরং এটি মূল্যবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখার একটি পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় সরকার বছরে দুবার (জানুয়ারি এবং জুলাই) এই ভাতা সংশোধন করে।

১. মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের পকেটে যে টান পড়ছে, তা কিছুটা লাঘব করতেই এই ডিএ বৃদ্ধি।
 

২. এআইসিপিআই সূচক: সরকারের এই সিদ্ধান্ত মূলত এআইসিপিআই-আইডব্লিউ (AICPI-IW) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়। জানুয়ারি ২০২৬-এর সূচক ইতিবাচক সংকেত দেওয়ায় বড় মাপের বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে।

বেতনের ওপর এর প্রভাব: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ডিএ বৃদ্ধি পেলে কর্মচারীদের টেক-হোম স্যালারি বা হাতে পাওয়া বেতনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো ৩% ডিএ বৃদ্ধি পেলে মাসিক বেতনে কেমন প্রভাব পড়তে পারে:

মূল বেতন (Basic Pay)       বর্তমান ডিএ (৫৮%)            সম্ভাব্য ডিএ (৬২%)                     মাসিক বৃদ্ধি 
 
১৮,০০০ টাকা                          ১০,৪৪৪ টাকা ১১,১৬০ টাকা                    ৭১৬ টাকা
 
৩০,০০০ টাকা                          ১৭,৪০০ টাকা ১৮,৬০০ টাকা                 ১,২০০ টাকা
৫০,০০০ টাকা                          ২৯,০০০ টাকা                 ৩১,০০০ টাকা                  ২,০০০ টাকা
১,১০,০০০ টাকা                         ৬৩,৮০০ টাকা ৬৮,২০০ টাকা                  ৪,৪০০ টাকা
 

একইভাবে পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ত্রাণ বা ডিআর (Dearness Relief) বৃদ্ধি পাবে, যা বয়স্ক নাগরিকদের ওষুধ ও চিকিৎসার খরচ সামলাতে সাহায্য করবে।

বকেয়া বা এরিয়ার (Arrears) প্রাপ্তি
যদি সরকার মার্চের শেষে এই ঘোষণা করে, তবে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের বর্ধিত টাকা বকেয়া বা এরিয়ার হিসেবে দেওয়া হবে। সাধারণত এপ্রিল মাসের বেতনের সাথে এই বর্ধিত টাকা যোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অষ্টম পে কমিশন ও ডিএ সংযুক্তি (Merger)

২০২৬ সালটি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ১০ বছরের ব্যবধান অনুযায়ী এই বছরই অষ্টম পে কমিশন (8th Pay Commission) কার্যকর হওয়ার কথা।

ডিএ মার্জার: নিয়ম অনুযায়ী, ডিএ যখন ৫০% ছাড়িয়ে যায়, তখন তা মূল বেতনের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার দাবি ওঠে। যদিও সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশে এমন কোনো নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা ছিল না, তবুও কর্মী সংগঠনগুলো দাবি তুলছে যেন ৫০% ডিএ মূল বেতনের সাথে যোগ করে নতুন পে স্কেল তৈরি করা হয়।

অষ্টম পে কমিশনের বর্তমান অবস্থা: সরকার ইতিমধ্যেই অষ্টম পে কমিশনের প্রক্রিয়া শুরু করার ইঙ্গিত দিয়েছে। যদি এটি বাস্তবায়িত হয়, তবে বেতন পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আসবে এবং ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণে ভারতে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ডিএ বৃদ্ধি সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক বিশাল বড় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। 

যদিও চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, তবে এআইসিপিআই ডাটা অনুযায়ী সুখবর এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

Tags:
DA hike 2026Dearness allowancecentral government employees7th pay commission8th Pay CommissionGovernment salary hikeDA increase January 2026Pensioners Dearness ReliefInflation allowance IndiaGovt employees salary update
