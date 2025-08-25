DA Hike: সেই করোনার সময়ে থেকে বাকি থাকা ডিএ-র বড় অংশ মিলবে? ১৮ মাসের বকেয়া টাকা এক কিস্তিতেই? ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা...

DA Hike: সেই করোনার সময়ে থেকে বাকি থাকা ডিএ-র বড় অংশ মিলবে? ১৮ মাসের বকেয়া টাকা এক কিস্তিতেই? ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা...
DA Hike: ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা অতিমারীর সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা/মহার্ঘ ত্রাণের ৩টি কিস্তি স্থগিত করেছিল সরকার। বিষয়টি পার্লামেন্টে একাধিকবার তোলা হলেও মোদী সরকার জানায় যে, আর্থিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা কর্মীদের বকেয়া ডিএ দিতে পারবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোভিডের (Covid pandemic end) পরে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (employee unions) এবং এমপ্লয়িজ রিপ্রেজেন্টেটিভস বডিগুলি বাকি থাকা ডিএ নিয়ে দরবার করে সরকারের কাছে। মিলবে কি ১৮ মাসের বকেয়া ডিএ (release 18 months of arrears)? জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য ১৮ মাসের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief/DR) প্রদানের বিষয়টি এই মুহূর্তে বিবেচনা করছে না। তবে সুখবরের ইঙ্গিত আছে।
করোনা-পর্বে
২০২০ সালের ১ জানুয়ারি, ২০২০ সালের ১ জুলাই এবং ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া তিনটি কিস্তির ডিএ/ডিআর কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। সংসদে সরকার জানিয়েছিল, অতিমারীর আর্থিক প্রভাব এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য খরচের কারণে বকেয়া ডিএ/ডিআর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক কর্মচারী ইউনিয়ন এবং সংগঠন এই বকেয়া প্রদানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সরকারের অবস্থান অপরিবর্তিতই থেকেছে।
সরকার ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা অতিমারীর সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা/মহার্ঘ ত্রাণের ৩টি কিস্তি স্থগিত করা হয়েছিল। অতিমারী শেষ হওয়ার পর, কর্মচারী ইউনিয়ন এবং কর্মচারী প্রতিনিধি সংস্থাগুলো মহামারীর সময় আটকে থাকা ১৮ মাসের ডিএ বকেয়া প্রকাশের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ দিতে থাকে। এই বিষয়টি পার্লামেন্টে একাধিকবার তোলা হলেও মোদী সরকার জানায়, আর্থিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা কর্মীদের ডিএ বকেয়া দিতে পারবে না।
ডিএ ৫৮%
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা প্রতি ৬ মাস অন্তর ডিএ-ডিআর কিস্তি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে, ডিএ ৫৫% এ রয়েছে। আসন্ন সংশোধনের সময়কালে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫) এটি ৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮% হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সংশোধনটি সম্ভবত দিওয়ালির আশেপাশে কার্যকর করা হবে। ২০২০-২১ সালে সরকারের ফিসকাল ডেফিসিট ছিল ৯.২ শতাংশ। এখন, ২০২৫-২৬-য়ে এটির এস্টিমেট এসে দাঁড়িয়েছে ৪.৪ শতাংশে। সরকার জানিয়েছে, যে ডিএ-ডিআর কিস্তি (DA-DR installments) তখন বন্ধ হয়েছিল, তা ফের শুরু করা যাবে না।
দীপাবলিতে সুখবর?
আসলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনসনারেরা প্রতি ৬ মাস অন্তর এই ডিএ-ডিআর কিস্তি পান। এখন, ডিএ ৫৫ শতাংশ আছে। এটা ৩ শতাংশ বেড়ে ৫৮ শতাংশ হবে। আসন্ন জুলাই-ডিসেম্বর মাসের হিসেবেই এটা হওয়ার কথা। সেটা কি মিলবে। আশার কথা এটুকুই যে, দীপাবলির সময়ে এই সুখবর পেলেও পেতে পারেন কর্মী ও পেনশনভোগীরা।
