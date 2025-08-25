English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

DA Hike: সেই করোনার সময়ে থেকে বাকি থাকা ডিএ-র বড় অংশ মিলবে? ১৮ মাসের বকেয়া টাকা এক কিস্তিতেই? ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা...

DA Hike: ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা অতিমারীর সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা/মহার্ঘ ত্রাণের ৩টি কিস্তি স্থগিত করেছিল সরকার। বিষয়টি পার্লামেন্টে একাধিকবার তোলা হলেও মোদী সরকার জানায় যে, আর্থিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা কর্মীদের বকেয়া ডিএ দিতে পারবে না।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 25, 2025, 05:02 PM IST
DA Hike: সেই করোনার সময়ে থেকে বাকি থাকা ডিএ-র বড় অংশ মিলবে? ১৮ মাসের বকেয়া টাকা এক কিস্তিতেই? ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোভিডের (Covid pandemic end) পরে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (employee unions) এবং এমপ্লয়িজ রিপ্রেজেন্টেটিভস বডিগুলি বাকি থাকা ডিএ নিয়ে দরবার করে সরকারের কাছে। মিলবে কি ১৮ মাসের বকেয়া ডিএ (release 18 months of arrears)? জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য ১৮ মাসের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief/DR) প্রদানের বিষয়টি এই মুহূর্তে বিবেচনা করছে না। তবে সুখবরের ইঙ্গিত আছে।

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে...

করোনা-পর্বে

২০২০ সালের ১ জানুয়ারি, ২০২০ সালের ১ জুলাই এবং ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া তিনটি কিস্তির ডিএ/ডিআর কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। সংসদে সরকার জানিয়েছিল, অতিমারীর আর্থিক প্রভাব এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য খরচের কারণে বকেয়া ডিএ/ডিআর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক কর্মচারী ইউনিয়ন এবং সংগঠন এই বকেয়া প্রদানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সরকারের অবস্থান অপরিবর্তিতই থেকেছে।

সরকার দিতে পারবে না

সরকার ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা অতিমারীর সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা/মহার্ঘ ত্রাণের ৩টি কিস্তি স্থগিত করা হয়েছিল। অতিমারী শেষ হওয়ার পর, কর্মচারী ইউনিয়ন এবং কর্মচারী প্রতিনিধি সংস্থাগুলো মহামারীর সময় আটকে থাকা ১৮ মাসের ডিএ বকেয়া প্রকাশের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ দিতে থাকে। এই বিষয়টি পার্লামেন্টে একাধিকবার তোলা হলেও মোদী সরকার জানায়, আর্থিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা কর্মীদের ডিএ বকেয়া দিতে পারবে না।

ডিএ ৫৮%

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা প্রতি ৬ মাস অন্তর ডিএ-ডিআর কিস্তি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে, ডিএ ৫৫% এ রয়েছে। আসন্ন সংশোধনের সময়কালে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫) এটি ৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮% হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সংশোধনটি সম্ভবত দিওয়ালির আশেপাশে কার্যকর করা হবে। ২০২০-২১ সালে সরকারের ফিসকাল ডেফিসিট ছিল ৯.২ শতাংশ। এখন, ২০২৫-২৬-য়ে এটির এস্টিমেট এসে দাঁড়িয়েছে ৪.৪ শতাংশে। সরকার জানিয়েছে, যে ডিএ-ডিআর কিস্তি (DA-DR installments) তখন বন্ধ হয়েছিল, তা ফের শুরু করা যাবে না। 

আরও পড়ুন: Ganesh Chaturthi after 500 Years: অলৌকিক! ৫০০ বছর পরে অতি বিরল নক্ষত্রযোগ গণেশ চতুর্থীতে, সৌভাগ্যের সূর্যোদয় এই রাশির কপালে...

দীপাবলিতে সুখবর?

আসলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনসনারেরা প্রতি ৬ মাস অন্তর এই ডিএ-ডিআর কিস্তি পান। এখন, ডিএ ৫৫ শতাংশ আছে। এটা ৩ শতাংশ বেড়ে ৫৮ শতাংশ হবে। আসন্ন জুলাই-ডিসেম্বর মাসের হিসেবেই এটা হওয়ার কথা।  সেটা কি মিলবে। আশার কথা এটুকুই যে, দীপাবলির সময়ে এই সুখবর পেলেও পেতে পারেন কর্মী ও পেনশনভোগীরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
DA hikeWill government employees get 18 months' DA arrears? Covid pandemicemployee unionsemployee representative bodiesreleasing 18 months of arrearsDA withheld during pandemicModi Governmenthike DA
পরবর্তী
খবর

Mother-Daughter Death: 'স্বামী ও তার বন্ধু একসঙ্গে আমাকে...', হাড়হিম চিঠি! একরত্তি মেয়েকে কোলে বসিয়ে আচমকাই...

.

পরবর্তী খবর

Niagara Falls Bus Accident: জনাষাটেক যাত্রী নিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে গিয়েছিল! ভারতীয় ও চিনা প...