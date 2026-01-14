English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
DA to Increase: ডিএ কি বাড়ছে? ৪% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই আর্থিক প্রাপ্তির সূচনা এ-বছরে? বিষয়টি নিয়ে অবশ্য় এখন জোর চর্চা চলছে। আর এর সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে অষ্টম বেতন কমিশনের প্রসঙ্গও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 14, 2026, 08:26 PM IST
DA to Increase: DA নিয়ে বিগ নিউজ! জানুয়ারি থেকেই কার্যকর মহার্ঘ ভাতা? কবে থেকে মিলবে এরিয়ার? কত বাড়ছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ডিএ (DA) বৃদ্ধির লগ্ন! কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য ২০২৬-এর জানুয়ারি মাস এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল। আর এটা তেমনই হতে চলেছে। ডিএ কি বাড়ছে (DA to Increase?)? ৪% মহার্ঘ ভাতা (4% Dearness Allowance) বা ডিএ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে অবশ্য় এখন জোর চর্চা চলছে। এর সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে অষ্টম বেতন কমিশনের (rollout of 8th Pay Commission) সূচনাও।

কেন ডিএ বৃদ্ধি?

মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ হল সেই টাকাটা যা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের দেওয়া হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিএ সংশোধন করা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ক্রয়ক্ষমতা না কমে।

আর্থিক সুরক্ষা

৪% ডিএ বৃদ্ধি শুনতে সামান্য মনে হলেও, জেনে রাখা ভালো, এটি সরাসরি মূল বেতন (Basic Pay) বা পেনশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এক বছরের হিসেবে এই বৃদ্ধি সাধারণ পরিবারগুলির জন্য মোটেই কম নয়। ডিএ বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মী এবং পেনশনারকে এক অর্থবহ আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।

কবে থেকে ডিএ বৃদ্ধি?

২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন এরকম ভাবা হচ্ছে? কারণ, বছরে দু-বার ডিএ সংশোধনের নিয়ম-- জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে। ফলে এখন সেটা হওয়ারই সেরা সময়। যদি এটি অনুমোদিত হয়, তবে সরকারি ঘোষণা পরে এলেও বকেয়া বা এরিয়ার (Arrears) সাধারণত জানুয়ারি মাস থেকেই দেওয়া হবে।

ডিএ বৃদ্ধির হিসেব

মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ হিসেব করা হয় মূল বেতন (Basic Pay) বা মূল পেনশনের (Basic Pension) একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হিসেবে। সে ক্ষেত্রে ৪% বৃদ্ধির অর্থ হল:

বর্তমান ডিএ + আরও ৪ শতাংশ: 

অর্থাৎ, বর্তমানে আপনি যে হারে ডিএ পাচ্ছেন, তার সঙ্গে আরও ৪ শতাংশ যুক্ত হবে। বেতনের সব স্তরেই সমানভাবে এটা প্রযোজ্য। মানে, পে-ম্যাট্রিক্সের সমস্ত স্তরেই এই বৃদ্ধি একই ভাবে কার্যকর করা হয়।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

