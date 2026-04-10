Central Govt DA Update: কেন্দ্র সরকারি কর্মীদের মাথায় বাজ: মন্ত্রীসভার বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত, আটকে গেল DA--জানুয়ারি থেকে জুনের মহার্ঘ ভাতা আর পাবেই না?

Central Govt DA Update: কেন্দ্র সরকারি কর্মীদের মাথায় বাজ: মন্ত্রীসভার বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত, আটকে গেল DA--জানুয়ারি থেকে জুনের মহার্ঘ ভাতা আর পাবেই না?
DA HIke Big Update: এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে— তবে কি মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কি স্থগিত করা হল? না কি আর হবেই না?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশন প্রাপকদের জন্য বড় খবর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক বৈঠকের ছিল DA নিয়ে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মেয়াদের জন্য মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance বা DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief বা DR) বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় বর্তমানে ডিএ ৫৩ শতাংশেই (পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী) আটকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে— তবে কি মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কি স্থগিত (Freeze) করা হল? না কি আর হবেই না?
মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বর্তমান জটিলতা
সাধারণত প্রতি বছর দুই দফায় মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়— একটি জানুয়ারি থেকে এবং অন্যটি জুলাই থেকে কার্যকর হয়। মূল্যস্ফীতির হারের ওপর ভিত্তি করে এই ভাতা নির্ধারণ করা হয়।
২০২৪ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল পরবর্তী দফার ডিএ বৃদ্ধি। কিন্তু মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা বা অনুমোদন না আসায় আপাতত তা থমকে আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫৩% হারে ডিএ পাচ্ছেন, যা শেষবার ৩% বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
কেন এই সিদ্ধান্তহীনতা?
আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার অত্যন্ত সতর্ক। ডিএ বৃদ্ধি করলেই সরকারের রাজকোষের ওপর বড় ধরণের আর্থিক চাপ তৈরি হয়। মন্ত্রিসভা কেন এই সিদ্ধান্ত এড়িয়ে গেল, তার নির্দিষ্ট কোনও কারণ সরকারিভাবে জানানো হয়নি। তবে জল্পনা চলছে যে, আসন্ন কিছু রাজ্যের নির্বাচন এবং বাজেটের পর আর্থিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই এই বিলম্ব হচ্ছে।
অনেকে আশঙ্কা করছেন যে, করোনা অতিমারির সময় যেভাবে ডিএ বৃদ্ধি 'ফ্রিজ' বা স্থগিত করা হয়েছিল, এবারও তেমন কিছু হবে কি না। তবে সরকার এখন পর্যন্ত স্থগিতকরণের কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। ফলে এটি 'স্থগিত' হওয়ার চেয়ে 'বিলম্বিত' হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
মূল্যস্ফীতি ও এআইসিপিআই (AICPI) সূচকের ভূমিকা
মহার্ঘ ভাতা নির্ধারিত হয় মূলত অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (AICPI) বা খুচরো মুদ্রাস্ফীতির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। শ্রম ব্যুরো প্রতি মাসে এই তথ্য প্রকাশ করে। গত কয়েক মাসের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মচারীদের ডিএ আরও অন্তত ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। যদি ৩% বা ৪% বৃদ্ধি পায়, তবে মোট ডিএ ৫৬% থেকে ৫৭% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
কর্মচারী সংগঠনগুলোর দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে ডিএ ঘোষণা না হওয়া তাদের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থটুকু খুবই জরুরি।
অষ্টম বেতন কমিশন ও ডিএ-র ভবিষ্যৎ
মহার্ঘ ভাতার এই অনিশ্চয়তার মাঝে আরও একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'অষ্টম বেতন কমিশন' (8th Pay Commission)। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ১০ বছর অন্তর নতুন বেতন কমিশন গঠন করা হয়।
সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ ২০২৫ সালের শেষে শেষ হওয়ার কথা। কর্মচারীরা আশা করছেন, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হবে।
কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, সরকার যদি ডিএ বৃদ্ধিতে দেরি করে, তবে তা সরাসরি নতুন বেতন কমিশনের কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, ডিএ যখন ৫০ শতাংশের সীমা অতিক্রম করে, তখন তা মূল বেতনের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা (Merge)। যদিও সরকার এই মার্জিং বা যুক্ত করার বিষয়ে এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি।
কর্মচারী সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া
বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন ইতিমধ্যে সরকারের এই 'নীরবতা' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, এটি কর্মচারীদের আইনগত অধিকার। জুলাই মাস পার হয়ে অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি চলে এলেও কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে।
অনেক সংগঠন ইতিমধ্যে সরকারকে স্মারকলিপি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাদের দাবি, বকেয়া ডিএ (Arrears) সহ দ্রুত নতুন হার ঘোষণা করা হোক।
পেনশনভোগীদের ওপর প্রভাব
ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ওপর শুধু কর্মরত কর্মচারী নন, প্রায় ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগীর ভবিষ্যৎও জড়িয়ে আছে। তাদের ক্ষেত্রে একে বলা হয় মহার্ঘ ত্রাণ বা DR।
বয়স্ক নাগরিকদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ এবং দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য এই বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে দেরি হওয়ার ফলে তারাও আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।
আশা না কি আশঙ্কা?
পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ডিএ বৃদ্ধির বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও, তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে— এমনটা বলার সময় এখনও আসেনি। সাধারণত সরকার উৎসবের মরশুমের আগে (যেমন দুর্গাপূজা বা দীপাবলি) বড় কোনও ঘোষণা করে থাকে। সেক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে বকেয়া বা এরিয়ার (Arrears) সহ ডিএ ঘোষণা হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে যতক্ষণ না সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে, ততক্ষণ জল্পনা চলতেই থাকবে। কর্মচারীদের এখন তাকিয়ে থাকতে হবে পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠকের দিকে। সরকার কি মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে কর্মচারীদের হাতে বাড়তি টাকা দেবে, না কি রাজকোষ বাঁচাতে আরও কিছুটা সময় নেবে— সেটাই এখন দেখার বিষয়।
আরও পড়ুন: https://zeenews.india.com/bengali/nation/8th-pay-commission-big-update-minimum-pay-may-rise-by-66-percent-by-aykroyd-formula_643111.html
