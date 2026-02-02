Stock Market Crash Today: বাজেটে করের ধাক্কায় টালমাটাল দালাল স্ট্রিট ! এক দিনেই উধাও লক্ষ কোটি টাকা...

Stock Market Crash Today: বাজেটে করের ধাক্কায় টালমাটাল দালাল স্ট্রিট ! এক দিনেই উধাও লক্ষ কোটি টাকা...
After Union Budget Share Market Sudden Downfall: বাজেটে ডেরিভেটিভস লেনদেনে চড়া হারে কর (STT) বৃদ্ধির ঘোষণায় দালাল স্ট্রিটে এখন শোকের ছায়া। মুহূর্তের নিরিখে প্রায় ১৫০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স, নিফটি নামল ২৫ হাজারের নিচে। লগ্নিকারীদের পকেট থেকে মুহূর্তের মধ্যে উধাও লক্ষ কোটি টাকা। নির্মলার ‘কড়া’ দাওয়াইয়ে মাথায় হাত সাধারণ বিনিয়োগকারীদের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধে কি আর বলে, ‘বাজেট মানেই চমক’। কিন্তু রবিবারের বিশেষ অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে এমন ‘তেতো’ চমক দেবেন, তা বোধহয় অতি বড় শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞও আঁচ করতে পারেননি। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দেশের শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ও নিফটি - দুই সূচকই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল। সৌজন্যে, ডেরিভেটিভস বা ফিউচার অ্যান্ড অপশনস (F&O) লেনদেনের ওপর সিকিউরিটিজ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (STT) বা এসটিটি বৃদ্ধির প্রস্তাব।
এ দিন সকালে বাজেট বক্তৃতার শুরুতে বাজার ইতিবাচক থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটা বদলে যায়। অর্থমন্ত্রী যখন ঘোষণা করেন যে, ফিউচার লেনদেনে এসটিটি ০.০২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.০৫ শতাংশ করা হচ্ছে এবং অপশন প্রিমিয়ামের ওপর এই কর ০.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.১৫ শতাংশ করা হচ্ছে, তখনই লগ্নিকারীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। নিমিষের মধ্যে সেনসেক্স প্রায় ১৮০০ পয়েন্টেরও বেশি নিচে নেমে যায়। দিনের শেষে বিএসই সেনসেক্স ১৫৪৬.৮৪ পয়েন্ট (১.৮৮ শতাংশ) পড়ে থিতু হয় ৮০,৭২২.৯৪ অঙ্কে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি-৫০ প্রায় ৪৯৫.২০ পয়েন্ট (১.৯৬ শতাংশ) কমে থিতু হয় ২৪,৮২৫.৪৫-এ।
কেন এই ধস?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেরিভেটিভস মার্কেটে খুচরো বিনিয়োগকারীদের অতিরিক্ত অংশগ্রহণ এবং ফাটকা কারবার রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। কিন্তু এই কর বৃদ্ধির ফলে ট্রেডিংয়ের খরচ একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল। বিশেষ করে যাঁরা দ্রুত লেনদেন করেন (High Frequency Traders), তাঁদের ওপর এর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি।
এ দিনের পতনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্রোকারেজ বা শেয়ার কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি। অ্যাঞ্জেল ওয়ান, বিএসই লিমিটেড এবং গ্রো-র মতো সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম ১০ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে গিয়েছে। বাজারের এই টালমাটাল অবস্থায় লগ্নিকারীদের প্রায় লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে।
শুধু এসটিটি নয়, শেয়ার বাইব্যাক-এর মাধ্যমে লভ্যাংশ সংগ্রহের ওপরও ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স চাপানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। যদিও দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী মূলধনী লাভ করে (LTCG/STCG) কোনও পরিবর্তন করা হয়নি, তবুও ডেরিভেটিভস নিয়ে কড়াকড়ি বাজারের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দে প্রত্যাশামতো বড় কোনও চমক না থাকায় ভারত ইলেকট্রনিক্স (BEL)-এর মতো শেয়ারও ৫-৬ শতাংশ পড়েছে।
সব মিলিয়ে, নির্মলার নবম বাজেট বক্তৃতার শেষে মুম্বইয়ের দালান স্ট্রিটে এখন শুধুই দীর্ঘশ্বাস। আগামী কয়েক দিন বাজার এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে কী না, সেটাই এখন দেখার।
