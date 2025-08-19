English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
UP Police:  অশ্লীল নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল।  বদলপুর থানার ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড। পুলিস সুপার বললেন, 'তদন্ত করা হবে। যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 19, 2025, 04:56 PM IST
UP Police: যোগীরাজ্যের থানায় জন্মাষ্টমীতে 'মুজরা', অশ্লীল নাচে তুলকালাম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্মাষ্টমী  উপলক্ষে এবার থানাতেই 'মুজরা'! অশ্লীল নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়চড়ে বসল প্রশাসন। তড়িঘড়ি থানার ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করে দিলেন পুলিস সুপার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। 

উত্তরপ্রদেশের বদলপুর থানা। জন্মাষ্টমীতে নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছিল থানা চত্বরেই। কবে? শনিবার। অনুষ্ঠান দেখতে থানায় ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রীতিমতো উপভোগও করছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, নাচের সময় আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করা হচ্ছে।

থানার ইন্সপেক্টর অরবিন্দ কুমার অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলেই দাবি করেছেন। অরবিন্দ বলেন, ভক্তি ও শালীনতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল থানায়।  শ্রী কৃষ্ণ জন্মোৎসবের পূজা-অর্চনায় ব্য়স্ত ছিলেন তিনি। তখনই কেউ অশ্লীল গান বাজিয়ে দেয়। ঘটনার নিন্দা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে,  এই ধরনের কার্যকলাপের ওপর কঠোর নজর রাখা উচিত পুলিসের। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন।

পুলিশ সুপার ডঃ কৌস্তুভ বলেন,  এই ধরনের ঘটনা পুলিশের সুনাম নষ্ট করে এবং এমন কোনও কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না।  পুলিশ বিভাগে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জানান,  তদন্ত করা হবে। যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  কোনও ধরনের গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

