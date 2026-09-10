/একদিকে পার্টিতে উদ্দাম নাচ, অন্যদিকে ফ্ল্যাটে রক্তবন্যা! ধনকুবের শ্বশুরকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন বউমার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গলা কেটে নৃশংস খুন ধনকুবের ব্যবসায়ীকে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে বাইরের দুষ্কৃতীদের কাজ বলে মনে করেছিলেন পুলিস। তদন্তে নেমে পুলিসের হাতে উঠে আসে হাড়হিম তথ্য। ব্যবসায়ী বিনীত মিনোচাকে খুনের ছক কষেন তাঁরই পূত্রবধূ শালু। ইতোমধ্য়েই পুলিস শালুকে গ্রেফতার করেছে। পুলিসের দাবি, বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি এবং আর্থিক কড়াকড়ির ক্ষোভ থেকে শালু তার শ্বশুরকে মারার ছক কষে। এবং পুরনো এক কর্মচারীকে ৬ লাখ টাকার সুপারি দিয়ে বিনীতকে খুন করায় শালু।
ঘটনার দিন শ্বশুরের মৃত্যুর পর কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছিল শালুকে। কিন্তু ঘরের কোনও মূল্যবান জিনিস বা টাকা চুরি না হওয়ায় পুলিসের সন্দেহ দানা বাঁধে। পরবর্তীতে সিসিটিভি ফুটেজ, কল রেকর্ড ও মুছে ফেলা মেসেজের সূত্র ধরে আসল সত্যি সামনে আসে। খুনের রাতে গত শনিবার রাত ৯টা ৩৬ মিনিটে বিনীতের ছেলে সুব্রত, পুত্রবধূ শালু এবং তাঁদের ছয় বছরের সন্তান একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। কানপুরের কসমোজিন লাউঞ্জে যখন চড়া সুরে গান বাজছিল, তখন অন্য সকলের সঙ্গেই হিন্দি গানের তালে নাচছিল শালু। কিন্তু এদিকে সেই সময়েই তাঁর বাড়িতে ঘটছিল এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। পুলিস জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বাড়ির প্রাক্তন পরিচারক বিশালকে দায়িত্ব দিয়েছিল শালু। নিজের সম্পৃক্ততা গোপন রাখতে এবং নিখুঁত 'অ্যালিবাই' তৈরি করতেই সেদিন বন্ধুদের নিয়ে লাউঞ্জে পার্টির পরিকল্পনা সাজিয়েছিল সে।
তদন্তে জানা গিয়েছে, লাউঞ্জে উপস্থিত থাকলেও শালু প্রতি মুহূর্তে খুনিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন। কীভাবে বাড়িতে ঢুকতে হবে এবং কাজ শেষ করতে হবে, তার সম্পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল সে নিজেই। পুলিস ইতিমধ্যেই ওই লাউঞ্জের সিসিটিভি ফুটেজ, পার্টির সময়কাল এবং সন্দেহভাজনদের ফোনের কল রেকর্ড বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে।
হত্যাকাণ্ডের পর পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের পর প্রথমে মূল ঘাতক বিশাল এবং তার সঙ্গী রাজ কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জেরা করতেই পুত্রবধূ শালুর নাম সামনে আসে। বিশাল পুলিসকে জানায়, বিনীত মিনোচাকে খুনের জন্য শালু তাদের ৬ লক্ষ টাকার সুপারি দিয়েছিলেন। এর পরই শালুকে আটক করে পুলিস। প্রথমে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে নাটক করলেও পরে পুলিসের কড়া জেরায় সব স্বীকার করেন।
পুলিসের কাছে শালু দাবি করেছেন, শ্বশুরবাড়িতে তাঁর ওপর তীব্র মানসিক চাপ তৈরি করা হয়েছিল। বিনীতবাবু নাকি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বাড়ির ভেতর তাঁর প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। দেরিতে বাড়ি ফেরা বা গভীর রাতের পার্টিতে যাওয়ায় তাঁর কড়া আপত্তি ছিল। এমনকি ধনী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শালুর হাতে কোনও আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না; সামান্য খরচের জন্যও শ্বশুরের কাছে হাত পাততে হত।
তদন্তকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ২৮ জুলাই রাতে দেরিতে বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরের সঙ্গে শালুর তীব্র অশান্তি হয়। সেই ঘটনাই শালুর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তিনি প্রাক্তন কর্মী বিশালের সঙ্গে যোগাযোগ করে খুনের ছক কষ। ঠিক হয় খুনের জন্য মোট ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। শালু রবিবার অগ্রিম বাবদ ২ লক্ষ টাকা দেন এবং বাকি টাকা ১৫ দিন পর মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকি আবাসনের একটি ডুপ্লিকেট চাবিও তিনি বিশালের হাতে তুলে দিয়েছিল।
ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তারা ফ্ল্যাটে ঢোকে এবং ভেতরে ওত পেতে বসে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট অপেক্ষার পর রাত ১০টা ৫৮ মিনিটে বাড়ি ফেরেন বিনীত। খুনিদের প্রাথমিক প্ল্যান ছিল বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে প্রবীণ ব্যবসায়ীকে মারা, যাতে পুরো ঘটনাটিকে হৃদরোগে মৃত্যু বলে মনে হয়। কিন্তু ধস্তাধস্তির জেরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় এবং তারা ছুরি দিয়ে বিনীতবাবুর দেহে ২৬ বার আঘাত করে ফ্ল্যাট ছেড়ে চম্পট দেয়। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ পার্টি সেরে স্বামী-সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরে শালু কান্নাকাটির ভান করে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের নাটক শুরু করেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি, পুলিসের জালে ধরা পড়তে হয়েছে পুত্রবধূ-সহ সব অভিযুক্তকেই।
ডিসিপি (ওয়েস্ট) কাসিম আবিদি জানান, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে বিশাল গৌতমকে শনাক্ত করার পরই গোটা ঘটনা মোড় নেয়। জেরায় বিশাল ও রাজ কিশোর স্বীকার করে, বিনীতের পুত্রবধূই টাকার টোপ দিয়ে এই খুন করিয়েছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, গত ১ মে থেকে খুনের দিন পর্যন্ত শালু এবং বিশালের মধ্যে ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ মিলিয়ে মোট ৩০৯ বার যোগাযোগ হয়েছিল। এর পাশাপাশি দু'জনের মধ্যে চালাচালি হওয়া ৪৯টি মেসেজ ডিলিট করে দেওয়া হয়, যা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। তদন্তকারীদের দাবি, বিনীতকে খুনের জন্য ৬ লাখ টাকার সুপারি চুক্তি হয়েছিল। ঠিক ছিল, খুনের পরপরই ২ লাখ টাকা এবং বাকি ৪ লাখ টাকা ঘটনার ১৫ দিন পর মেটানো হবে। তবে এই সমস্ত অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হওয়া বাকি।
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