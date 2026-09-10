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একদিকে পার্টিতে উদ্দাম নাচ, অন্যদিকে ফ্ল্যাটে রক্তবন্যা! ধনকুবের শ্বশুরকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন বউমার

Kanpur Buisnessman Murder: এক বিলাসবহুল আবাসনে ৬৩ বছর বয়সি ব্যবসায়ী বিনীত মিনোচাকে ছুরি দিয়ে ২৬ বার কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী তাঁরই ৩৬ বছর বয়সি পুত্রবধূ শালু মিনোচা। নিজের অপরাধ ঢাকতে লাউঞ্জে পার্টি করার ফাঁকেই ফোনে ভাড়াটে খুনিদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন পূত্রবধূ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস শালুর পাশাপাশি দুই ভাড়াটে খুনিকে গ্রেফতার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:08 PM IST
একদিকে পার্টিতে উদ্দাম নাচ, অন্যদিকে ফ্ল্যাটে রক্তবন্যা! ধনকুবের শ্বশুরকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন বউমার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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