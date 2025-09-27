English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baby Abandoned: পরকীয়ায় গর্ভবতী! লোকলজ্জার ভয়ে সদ্যোজাতকে মাটিতে পুঁতেছিল রাজস্থানের রাক্ষসী...

Rajasthan Shocker: অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেগন্যান্ট। সমাজের ভয়ে ভুয়ো পরিচয় নিয়ে অন্য জায়গায় এসে ভাড়া নেন, সেখানেই সন্তানের জন্ম দেয়। তারপর সন্তানের থেকে মুক্তি ১৫ দিনের সদ্যোজাতকে মুখের  ভিতর নুড়ি পাথর, ঠোঁটে ফেভিকুইক লাগিয়ে জঙ্গলে ফেলে দেয় জন্মদাত্রী মা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 27, 2025, 01:17 PM IST
Baby Abandoned: পরকীয়ায় গর্ভবতী! লোকলজ্জার ভয়ে সদ্যোজাতকে মাটিতে পুঁতেছিল রাজস্থানের রাক্ষসী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠোঁটে আঠা, মুখের ভিতর নুড়ি পাথর দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ১৫ দিনের সদ্যোজাতকে। ঘটনাটি রাজস্থানের ভিলওয়াড়া গ্রামে। শিশুটিকে মেরে ফেলার হাড়হিম চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে অল‍ৌকিকভাবে বেঁচে যায়। শিশুটিকে উদ্ধারের পর থেকেই জোরকদমে তদন্তে নেমে পড়ে পুলিস।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Terrible Road Accident: ঠাকুর আনতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! ইটের পাঁজায় সজোরে ধাক্কা, মৃত ৩...

অবশেষে দুদিন পর শিশুটির মা এবং দাদুকে আটক করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা অবৈধ সম্পর্কের জেরে শিশুটির জন্ম হয়। সমাজের ভয়ে, ওই মহিলা ও তাঁর বাবা বুন্দি জেলার একটি ঘর ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ভাড়া নেন এবং সেখানেই সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা প্রথমে শিশুটিকে বিক্রি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় কয়েক সপ্তাহ পর তাকে ফেলে দেন।

ভিলওয়ারার পুলিস সুপার ধর্মেন্দ্র সিং জানান, 'গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তার এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং এই শিশুটি সেই সম্পর্কের ফল। এরপর সে শিশুটিকে ফেলে দেয়।'

আরও জানা গিয়েছে, শিশুটির সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্ক নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।

ঘটনাটি প্রকাশ্য আসে কীভাবে? যখন এক রাখাল জঙ্গলে পশু চড়াচ্ছিলেন এবং একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান। তিনি কাছে গিয়ে দেখতে পান, পাথরের মধ্যে একটি নবজাতক ছটফট করছে, যা দেখে তিনি চমকে ওঠেন। শিশুটির ঠোঁট আঠা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কোনও মতে মুখ খুলেই দেখা যায়, মুখের ভিতর ভরা রয়েছে নুড়িপাথর! ঘটনার কথা শুনে শিউরে ওঠেন এলাকাবাসীরা। ওই মেষপালক সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গ্রামবাসীদের খবর দেন এবং তাঁরা বিজোলিয়া পুলিসকে জানান।

আরও পড়ুন:Gold Recover: স্কুটির ডিকি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোটি কোটি টাকার সোনার বিস্কুট, স্বরূপনগরে সেনসেশন...

পুলিস কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাথরের নিচ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য বিজোলিয়ার একটি সরকারি হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন যে শিশুটির মুখে ও ঊরুতে আঠার চিহ্ন ছিল। তাঁরা আরও জানান যে, যদিও শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল এবং উন্নতি করছে, গরম পাথরের কারণে তার শরীরের বাম দিক পুড়ে গিয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Rajasthan NewsBhilwara Newsbaby abandoned
পরবর্তী
খবর

Warning Mail to Government Employee for Sick leaves: সরকারি চাকরিতেও সুখ নেই! একদিন সিক লিভ নিতেই HR-র মেল... স্ক্রিনশট..
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: পঞ্চমীতে পূজিতা মা স্কন্দমাতা! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার...