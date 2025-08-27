English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dowry Abuse: নিক্কির পর এবার পারুল! চাই আরও আরও টাকা, নার্স স্ত্রীকে জ্যা*ন্ত জ্বা*লাল পণ-পিপাসু কনস্টেবল...

UP Dowry Case: ফের পণের বলি। ফের সেই উত্তরপ্রদেশ। পণ দিতে না পারায় স্ত্রীকে জ্যান্ত জ্বালাল স্বামী। এই ঘটনাটি ঘটে নিক্কির ঠিক পরেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 27, 2025, 02:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৬ বছরের নিক্কি খুনে তোলপাড় গোটা দেশ। এই হাড়হিম খুনের পর আবারও সামনে এল আর এক ভয়ংকর ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার নারাংপুর গ্রামের ঘটনা। শ্বশুরবাড়ির ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ কী? জানা গিয়েছে, পুলিস কনস্টেবল স্বামী নিজের স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা করে। আহত স্ত্রী এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

জানা গিয়েছে, ৩২ বছরের পারুল পেশায় একজন নার্স। তাঁর স্বামী দেবেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের কনস্টেবল। রামপুর থেকে বেরেলিতে বদলি হয়েছিলেন এবং ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পণের দাবি পূরণ না করায় দেবেন্দ্র এবং তার পরিবার মিলে পারুল জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে।

পারুল বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গেলেও, তিনি গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন। এবং গুরুতর অবস্থায় তাঁকে দিল্লিতে রেফার করা হয়। পারুলের ভাই ছয়জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। যার মধ্যে- পারুলের স্বামী দেবেন্দ্র, তার মা এবং চার পুরুষ আত্মীয় দের নাম সোনু, গজেশ, জিতেন্দ্র এবং সন্তোষ। ছয়জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার গুরুতর অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিস আরও জানিয়েছে, ছয়জন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাদের খুঁজে বের করতে তল্লাশি অভিযান চলছে। পারুলের মা অনিতা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে প্রতিবেশীরা খবর দেয় যে, তাঁদের মেয়ের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, তখন আমার মেয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছিল, মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিল। পারুলকে আমরা কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু অবস্থার অবনতির কারণে তাঁকে দিল্লিতে রেফার করা হয়।'

পারুলের মা আরও জানান, তাঁদের মেয়ের বিয়ের ১২ বছর আগে দেবেন্দ্রর সঙ্গে হয়। দম্পতির যমজ সন্তান, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

