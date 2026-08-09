Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ইস্তফার পর মুখ খুললেন ধর্মেন্দ্র প্রধান! জেন জি-দের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

ইস্তফার পর মুখ খুললেন ধর্মেন্দ্র প্রধান! জেন জি-দের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

Dharmendra Pradhan resignation: সম্প্রতি এক সভায় নিজের পদত্যাগের যৌক্তিকতা তুলে ধরে ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেন, পদ নয় বরং তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, বিজেডি নেতা রোহিত পূজারী পাল্টা অভিযোগ জানান।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:42 AM IST
ইস্তফার পর মুখ খুললেন ধর্মেন্দ্র প্রধান! জেন জি-দের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...'! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশ
2
3
4
5