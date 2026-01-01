English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • SIR News: SIR-এর কাগজ নিতে ২৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন মৃত! অবিশ্বাস্য এই ঘটনায় তাজ্জব পরিবার...

SIR News: SIR-এর কাগজ নিতে ২৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন 'মৃত'! অবিশ্বাস্য এই ঘটনায় তাজ্জব পরিবার...

UP man returns for SIR after 28 years: শরিফের হঠাৎ উপস্থিতিতে তাঁর পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আবার মিশে ছিল অবিশ্বাসও। ২৮ বছর পর শরিফ ফিরে এসেছেন, এই খবর প্রথমে যেন তিনি বিশ্বাস-ই করতে পারেননি।

Updated By: Jan 1, 2026, 07:48 PM IST
SIR News: SIR-এর কাগজ নিতে ২৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন 'মৃত'! অবিশ্বাস্য এই ঘটনায় তাজ্জব পরিবার...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবার ভেবেছিল, মারা গিয়েছে! তেমনই ভাবেই ছিল ২৮ বছর! প্রায় ২৮ বছর ধরে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ২৮ বছর পর SIR-এর জন্য বাড়ি ফিরলেন উত্তরপ্রদেশের এক বৃদ্ধ। ২৮ বছর পর উত্তরপ্রদেশের খাতৌলিতে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন এক বৃদ্ধ। আর তাঁকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছেন বাড়ির লোক থেকে প্রতিবেশীরা। 

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগর জেলায় খাতৌলি শহরের মোহল্লা বালকরামের বাসিন্দা শরিফ ২৮ বছর পর পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর জন্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করতে। প্রায় তিন দশক পর বাড়িতে তিনি ফিরে আসেন তিনি। এদিকে বিগত তিন দশক ধরে পরিবারের লোক থেকে প্রতিবেশীরা তাঁকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান শরিফ

১৯৯৭ সালে শরিফের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এরপর শরিফ দ্বিতীয় বিয়ে করেন ও নতুন স্ত্রীকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। কিছুদিন পর্যন্ত ল্যান্ডলাইন ফোনের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সেই যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দেওয়া ঠিকানায় একাধিকবার খোঁজ করলেও কোনও খোঁজ পায়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরে নেন, শরিফ আর বেঁচে নেই।

SIR-এর নথিই তাঁকে ফিরিয়ে আনল

অবশেষে SIR-এর জন্য জরুরি নথি আনার প্রয়োজনেই ফের জন্মভিটে খাতৌলিতে দু’দিন আগে ফিরে আসেন শরিফ। ২৮ বছর পর ফের বাড়িতে ফিরলেন তিনি। শরিফের হঠাৎ উপস্থিতিতে তাঁর পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আবার মিশে ছিল অবিশ্বাসও। ওদিকে শরিফও জানতে পারেন যে গত ২৮ বছরে তাঁর পরিবারের বহু সদস্য, এমনকি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও মারা গিয়েছেন।

কীভাবে পরিবার শরিফ খোঁজ চালিয়েছিল

শরিফের ভাইপো মহম্মদ আখলিম জানান, প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে পরিবার খড়গপুর, আসানসোল-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খোঁজ করেছে। কিন্তু কোনও সন্ধান মেলেনি। ২৮ বছর পর শরিফ ফিরে এসেছেন, এই খবর প্রথমে যেন তিনি বিশ্বাস-ই করতে পারেননি।

আত্মীয়দের স্বস্তি

শরিফের আগমনে বাড়িতে ভিড় জমে যায়। বহু মানুষ তাঁকে দেখতে আসেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাও ভিডিয়ো কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। শরিফ জানান, ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় বিয়ের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না এবং যোগাযোগের সুবিধাও সীমিত ছিল। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। 

শরিফ জানান, এখন সরকারি নথিপত্রের প্রয়োজন হওয়াতেই তিনি ফিরে এসেছেন। কাজ শেষ হলে আবার চলে যাবেন। সূত্রের খবর, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ ও আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার পর শরিফ আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন। গত প্রায় তিন দশক ধরে শরিফ পশ্চিমবঙ্গেই তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করছেন।

আরও পড়ুন, 8th Pay Commission Explained: জানুয়ারি পড়ে গেল, অষ্টম পে কমিশন কবে লাগু হচ্ছে? বড় আপডেট... কত বেতন বাড়বে? কীভাবে সিদ্ধান্ত...

আরও পড়ুন, New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা... বর্ষবরণের পিকনিকে যাওয়ার পথেই পর্যটকবোঝাই গাড়ি... ২৬ জন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন)

Tags:
SIR in Bengalsir newsdead man return backUP man
পরবর্তী
খবর

Small Savings Scheme Interest Rate: পিএফ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, জানুন নতুন বছরে ১৩ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কী বদল হল...
.

পরবর্তী খবর

Dilip Ghosh: 'লোকসভা ভোটে আমি খড়গপুরে দাঁড়াইনি বলেই বিজেপি হেরেছে...' ২৬র ভোটের...