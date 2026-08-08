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বুককাঁপানো! খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস; রাস্তায় তোলা হল থ্যাঁতলানো নিথর সব দেহ

Himachal Pradesh Bus Accident: ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত ৮ জনের। আহত হয়েছেন আরও ১০। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও। আহতদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের চাম্বার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST
বুককাঁপানো! খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস; রাস্তায় তোলা হল থ্যাঁতলানো নিথর সব দেহ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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বুককাঁপানো! খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস; রাস্তায় তোলা হল থ্যাঁতলানো নিহর সব দেহ
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