/বুককাঁপানো! খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস; রাস্তায় তোলা হল থ্যাঁতলানো নিথর সব দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ ঘটনা। মর্মান্তিক মৃত্যু। খাদে গড়িয়ে পড়ল বাস। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হল। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। পুলিস ও প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে চাম্বা জেলার দেবিকোঠি এলাকার চ্যালুঞ্জ মোড়ের কাছে। প্রায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা চুরাহ উপত্যকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সরু রাস্তা ও খাড়া ঢালের জন্য এলাকাটি দুর্ঘটনাপ্রবণ হিসেবে পরিচিত। শর্মা বাস সার্ভিস নামক এক সংস্থার বাস বৈরাগড় থেকে চাম্বার দিকে যাচ্ছিল। সেখানেই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।
ধ্বংসস্তূপে আটকে
আজ, শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বৈরাগড় থেকে রওনা দেয় বাসটি। প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর একটি মোড়ের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সেটি। এরপর সেটি উল্টে নীচে পড়ে। অনেকটা নীচ দিয়ে যাওয়া একটি রাস্তার উপর গিয়ে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে মোট ১৮ জন ছিলেন। বেশ কয়েকজন যাত্রীর তখনই মৃত্যু হয়। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন বহুজন।
কেন দুর্ঘটনা?
প্রশাসনিক সূত্রে মোট ৮ জনের মৃত্যু খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও রয়েছেন। ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। দুর্ঘটনার পর পুরো এলাকা থমথমে।
প্রবল বৃষ্টির জেরে
প্রবল বৃষ্টির জেরে হিমাচল প্রদেশের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। শনিবার পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৮৫টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। সিমলা আবহাওয়া দফতর সোমবার ও মঙ্গলবার রাজ্যের বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। ৩০ জুন থেকে হিমাচলে বর্ষা শুরু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত বিভিন্ন ঘটনায় সেখানে মোট ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ধস নেমে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে হড়পা বানে। বর্ষাজনিত বিপর্যয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮৩৪ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে।
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