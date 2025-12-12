English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Deadly Bus Accident: বাঁক নিতে গিয়ে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল পুণ্যার্থীবোঝাই বাস! ৩৫ জন তীর্থযাত্রী নিয়েই...

Deadly Bus Accident in Andhra: অন্ধ্রপ্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা! প্রা‌ণ গেল অন্তত ৯ জনের! শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর। আজ, শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর এবং ভদ্রাচলমের মাঝে তুলসিপাকালু গ্রামে ৩৫ জন তীর্থযাত্রী-সহ একটি বাস খাদের মধ্যে পড়ে যায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 12, 2025, 03:07 PM IST
Deadly Bus Accident: বাঁক নিতে গিয়ে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল পুণ্যার্থীবোঝাই বাস! ৩৫ জন তীর্থযাত্রী নিয়েই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘটে গেল ভয়ংকর পথদুর্ঘটনা! শীতের কুয়াশায় বাঁক নিতে গিয়ে পথ দেখতে না পেয়ে খাদে গিয়ে পড়ল বাসটি (Bus plunged into gorge)। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশে (Andhra Pradesh)। ভয়াবহ এই বাস দুর্ঘটনায় প্রা‌ণ গেল অন্তত ৯ জনের। শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister Narendra Modi)। আজ, শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর এবং ভদ্রাচলমের মাঝে তুলসিপাকালু গ্রামে ৩৫ জন তীর্থযাত্রী-সহ বাসটি খাদে পড়ে যায় (Bus fell into Ravine)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন; SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!

অন্ধ্রে বিপদ

অন্ধ্রপ্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। আজ, শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর এবং ভদ্রাচলমের মাঝে তুলসিপাকালু গ্রামে ৩৫ জন তীর্থযাত্রী সহ একটি বাস খাদের মধ্যে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক তীর্থযাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তীর্থযাত্রীরা চিত্তুর থেকে বাসে করে ভদ্রাচলের শ্রীরাম মন্দিরে যাচ্ছিলেন।

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর 

ভয়ংকর এই পথদুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বলা হয়েছে, 'অন্ধ্রপ্রদেশের অলুরি সীতারামা রাজু জেলায় বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। 

আরও পড়ুন; Fire in Stadium WATCH: ক্লাবের ম্যাচ চলছিল! ৩২০০ আসনের স্টেডিয়াম মুহূর্তে পুড়ে ছাই! ক্ষোভ মেটালেন সমর্থকেরা, রইল ভিডিয়ো...

কী ভাবে দুর্ঘটনা?

কী ভাবে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে-- তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শীতের দিনের গাঢ় কুয়াশার কারণেই রাস্তায় দৃশ্যমানতা কম ছিল। সেইসময় বাসটি বাঁক নিচ্ছিল। আর বাঁক নিতে গিয়ে চালক কুয়াশার কারণে সম্ভবত রাস্তা দেখতে পাননি। বাসটি তাই খাদে পড়ে যায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Deadly Bus AccidentDeadly Bus Accident AndhraBus With DevoteesBus Crashes Into RavineHEAVY FOG9 Dead in Andhra Bus accidentBus plunged into gorgeAndhra Pradesh's Alluri districtTulasipakalu villageBhadrachalam
পরবর্তী
খবর

Shivraj Patil Passes Away: প্রয়াত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিলের বয়স হয়েছিল ৯০, শোকার্ত রাজনৈতিক মহল...
.

পরবর্তী খবর

Meenakshi-Ritajit Marriage: ঠিক যেন সিনেমা! দুর্নিবারের প্রাক্তন স্ত্রী বিয়ে করলেন মোহরের প্...