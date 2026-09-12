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কেদারনাথে ফের প্রকৃতির তাণ্ডব! বন্ধ হল রাস্তা! ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি হড়পা জলকাদাপাথরের স্রোতে বিপর্যস্ত তীর্থপথ

Deadly Cloudburst in Kedarnath Caused Massive Landslide: ফের বিপর্যয় শিবতীর্থে! ২০১৩ সালের পরে আবার! এবার কতটা ভয়াবহ হল প্রকৃতির এই তাণ্ডব?উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার কেদারনাথ যাত্রাপথের চীরবাসা এলাকায় ঘটে যাওয়া মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধসের খবরে শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে আসছে ভয়ের স্রোত।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:05 PM IST
কেদারনাথে ফের প্রকৃতির তাণ্ডব! বন্ধ হল রাস্তা! ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি হড়পা জলকাদাপাথরের স্রোতে বিপর্যস্ত তীর্থপথ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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