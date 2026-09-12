/কেদারনাথে ফের প্রকৃতির তাণ্ডব! বন্ধ হল রাস্তা! ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি হড়পা জলকাদাপাথরের স্রোতে বিপর্যস্ত তীর্থপথ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের প্রকৃতির এই তাণ্ডব হিমালয়ে। ফের বিপর্যয় শিবক্ষেত্রে। ফের কেঁপে উঠল চারধামের এক ধাম। ফের শিবের রুদ্ররূপ দেখল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ! এবার কতটা ভয়াবহ হল প্রকৃতির এই তাণ্ডব? উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার কেদারনাথ যাত্রাপথের চীরবাসা এলাকায় ঘটে যাওয়া মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধসের খবরে ফের ছড়াল আতঙ্ক।
চীরবাসায় মেঘভাঙা বৃষ্টি
কেদারনাথ যাত্রায় বড় ব্যাঘাত। চীরবাসায় হল মেঘভাঙা বৃষ্টি ও তার জেরে নামল পাহাড়ি ধস। উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় কেদারনাথ পদব্রজে যাত্রাপথের চীরবাসা হেলিপ্যাডের কাছে হঠাৎ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও তা জেরে নামল মারাত্মক পাহাড়ি ধস। পাহাড় থেকে প্রচণ্ড তোড়ে কাদা, ধ্বংসাবশেষ এবং বিশাল আকারের পাথর নেমে এল নীচে।
ক্ষয়ক্ষতি
মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি জলের তীব্র প্রভাবে এবং ভারী পাথরের আঘাতে কেদারনাথ হেঁটে যাওয়ার মূল পথের প্রায় ১৫০ মিটার অংশ ধসে যায় এবং পথের বিরাট অংশ ভেসে যায়। এর জেরে ব্যাহত হল কেদারযাত্রা। কী অবস্থা তীর্থযাত্রীদের? ধসের ফলে পদব্রজে কেদারনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে তীর্থযাত্রীদের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পেরোতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এবং তাঁদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে।
ত্রাণ, উদ্ধারকাজ
এদিকে বিপর্যয়ের খবর পেয়েই উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছে এসডিআরএফ (SDRF), এনডিআরএফ (NDRF), স্থানীয় পুলিস ও জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। রাস্তা থেকে বড় পাথর ও কাদা সরিয়ে পথটি দ্রুত মেরামত করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করা হয়।
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