/ধেয়ে আসছে মারাত্মক শক্তিশালী ৩ ঘূর্ণিঝড়! তিন ঝড়ের শক্তি ৪৪ সাইক্লোনের মোট শক্তির চেয়েও ৮৩% বেশি! মহাপ্রলয় আসন্ন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ? এভাবেই কি, একটা ঘোর আতঙ্কের মধ্যেই কি কাটবে ২০২৬ সালের বাকি দিনগুলিও? প্রকৃতির মহা তাণ্ডবের রেশ কি আর কাটবে না? একে তো বছরের প্রথম লগ্ন থেকেই ছিল এল নিনোর ভ্রুকুটি। তার জেরে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার উপর পড়েছে বিরূপ প্রভাব। এর উপর এখন যা শোনা যাচ্ছে সেটা মারাত্মক! ইসরোর গবেষণা ও পূর্বাভাস বলছে, বছরের শেষে আসতে পারে মারাত্মক তিন ঝঞ্ঝা! ২০২৬ এর শেষ তিন মাসে উত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তৈরি হতে চলেছে তিন তীব্র ঘূর্ণিঝড়!
তিনটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় তিনটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। জানিয়েছে, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তথা ইসরো। ইসরো-র স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার এই পূর্বাভাস দিয়েছে। ISRO-র মেটিওরলজিক্যাল অ্যান্ড ওশেনোগ্রাফিক স্যাটেলাইট ডেটা সেন্টার (MOSDAC) এ সংক্রান্ত একটি গ্রাফ প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্ষা-পরবর্তী মরশুমে উত্তর ভারত মহাসাগরে তিনটি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন তৈরি হতে পারে। সম্ভাব্য এই ঘূর্ণিঝড়গুলির সম্মিলিত শক্তি মারাত্মক হতে পারে।
৪৪ ঘূর্ণির চেয়ে ৮৩% বেশি শক্তি!
গত ৮ সেপ্টেম্বর এই পূর্বাভাসটি প্রকাশিত হয়েছে। ইসরোর ওই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি বছরের বর্ষা-পরবর্তী মরশুমে উত্তর ভারত মহাসাগরে তিনটি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন তৈরি হতে পারে। সম্ভাব্য এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর সামগ্রিক ধ্বংসক্ষমতা হতে পারে মারাত্মক। হিসেব বলছে, এই পূর্বাভাস যদি সত্যি হয়, তবে এই তিনটি ঝড়ের শক্তি গত ৪৪ টি ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির চেয়ে প্রায় ৮৩% বেশি! অর্থাৎ, ঝড়গুলি হতে চলেছে মারাত্মক শক্তিশালী । আর এদের ধ্বংসক্ষমতাও হতে পারে মারাত্মক।
পূর্বাভাসের মডেল
তবে এই পূর্বাভাসকে নির্দিষ্ট কোনো ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। তথ্য জানাচ্ছে, উত্তর ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের মরসুমি কার্যকলাপ অনুমান করতে দীর্ঘমেয়াদি বায়ুমণ্ডলীয় ও মহাসাগরীয় তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় গত কয়েক দশকের জলবায়ু ও আবহাওয়াসংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাভাস দেওয়ার মডেলও তৈরি করা হয়েছে। পূর্বাভাস অনুসারে, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতির দিকে বাড়তি নজর রাখতে হবে। সন্দেহ নেই, ISRO-র এই রিসার্চ, আগামী দিনে দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনায় সাহায্য করবে।
ধেয়ে আসবে টাইফুনের অবশিষ্ট?
মনে রাখতে হবে, বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর-নভেম্বর মাসের সময়কালটা ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। তবে সেপ্টেম্বরের এই মরসুমি পূর্বাভাস থেকে কোনো নির্দিষ্ট ঘূর্ণিঝড় কোথায় তৈরি হবে, এবং তার গতিপথই-বা কী হবে বা কোন উপকূলে তা আঘাত করবে-- এসব বলা সম্ভব নয়। তবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখা জরুরি। তবে, শুধু বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের পরিস্থিতির দিকেই নজর রাখলেই হবে না, আবহবিদদের কাছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চিন সাগরও এসব বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র। কারণ ওই অঞ্চলে তৈরি হওয়া কিছু ট্রপিক্যাল ডিস্টার্ব্যান্স বা টাইফুনের অবশিষ্ট সিস্টেম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আন্দামান সাগর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তাই ২০২৬ সালের বর্ষা-পরবর্তী সময়ে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের পাশাপাশি আন্দামান সাগর, দক্ষিণ চিন সাগর এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রপিক্যাল সিস্টেমগুলির গতিবিধিও নজরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)