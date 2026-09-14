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ধেয়ে আসছে মারাত্মক শক্তিশালী ৩ ঘূর্ণিঝড়! তিন ঝড়ের শক্তি ৪৪ সাইক্লোনের মোট শক্তির চেয়েও ৮৩% বেশি! মহাপ্রলয় আসন্ন?

ISRO Cyclone Forecast 2026: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। জানিয়েছে, ইসরো। ইসরো-র স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার এই পূর্বাভাস দিয়েছে। ISRO-র মেটিওরলজিক্যাল অ্যান্ড ওশেনোগ্রাফিক স্যাটেলাইট ডেটা সেন্টার এ সংক্রান্ত একটি গ্রাফও প্রকাশ করেছে। এ বছরের শেষ তিন মাসে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তৈরি হতে চলেছে এই তিন তীব্র ঘূর্ণিঝড়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:46 PM IST
ধেয়ে আসছে মারাত্মক শক্তিশালী ৩ ঘূর্ণিঝড়! তিন ঝড়ের শক্তি ৪৪ সাইক্লোনের মোট শক্তির চেয়েও ৮৩% বেশি! মহাপ্রলয় আসন্ন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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