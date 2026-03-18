Deadly Fire: ১২ সিলিন্ডারের বীভৎস বিস্ফোরণে লহমায় জীবন্ত ঝলসে মরল গোটা পরিবার; চার্জিং পয়েন্ট থেকেই মারণ আগুন?

Indore EV Charging Fire: গাড়ির চার্জিং পয়েন্টের আগুন থেকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, তার জেরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত আট। ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোরে। ইভি চার্জিং স্টেশনে শর্ট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 18, 2026, 03:29 PM IST
ঘটনার ভয়াবহতায় হতবাক পুরো এলাকা। আতঙ্ক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দোরে (Indore) ঘটে গেল বীভৎস ঘটনা! ইভি চার্জিং স্টেশনে (EV Charging Station) ভয়ংকর শর্ট সার্কিট (short circuit at electric vehicle) থেকে ঘটে গেল ভয়াল বিস্ফোরণ (massive fire)। ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল ৮ জনের। ভোর চারটের সময়ে এই ঘটনা। ঘটনাটি ইন্দোরের তিলক নগর থানা (Tilak Nagar police station) এলাকার ব্রজেশ্বরীতে ঘটেছে।

চার্জিং পয়েন্টে ত্রুটি 

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) চার্জিং পয়েন্টে শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ এই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। একটি ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ দেওয়ার সময় শর্ট সার্কিট হয় এবং সেখান থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। ইলেকট্রিক গাড়িটি চার্জ দেওয়ার সময়ে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে থাকতে পারে।

অগ্নিকাণ্ড

চার্জিং পয়েন্ট থেকে লাগা আগুন দ্রুত পাশের একটি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পুরো বাড়িতে আগুন ধরে যায়।
পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন আগুন বাড়ির ভেতরে মজুত করে রাখা এক ডজনেরও বেশি এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের কাছে পৌঁছে যায়। এবং এর জেরে একের পর এক সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে।

জীবন্ত দগ্ধ

এই অগ্নিকাণ্ডে ৮ জন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। নিহতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে পুলিস ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং উদ্ধারকাজ শুরু করে। 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

