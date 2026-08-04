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ভয়ালতম বন্যা! জেলায় জেলায় জারি অ্যালার্ট! সতর্কতা ৫ বাঁধে! ফুলছে সমুদ্র! মারণস্রোত আর কাদাধসে মৃত্যুর মিছিল

kerala Heavy Rain and Deadly Flood: দেশ জুড়ে ভয়ংকর বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওড়িশা-অসমের পরে এবার কেরালা। গত তিন দিনের ভয়াবহ বৃষ্টির জেরে প্রায় ধুয়ে মুছে গিয়েছে গোটা রাজ্য। বৃষ্টি বন্যা, কাদাধস, প্লাবনে বিপর্যস্ত ঈশ্বরের আপন দেশ।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST
ভয়ালতম বন্যা! জেলায় জেলায় জারি অ্যালার্ট! সতর্কতা ৫ বাঁধে! ফুলছে সমুদ্র! মারণস্রোত আর কাদাধসে মৃত্যুর মিছিল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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