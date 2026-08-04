/ভয়ালতম বন্যা! জেলায় জেলায় জারি অ্যালার্ট! সতর্কতা ৫ বাঁধে! ফুলছে সমুদ্র! মারণস্রোত আর কাদাধসে মৃত্যুর মিছিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্যা এবার ঈশ্বরের আপন দেশে। দেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে ভয়ংকর বন্যা-পরিস্থিতি। ওড়িশা-অসমের পরে এবার কেরালা। গত তিন দিনের ভয়াবহ বৃষ্টির জেরে প্রায় ধুয়ে মুছে গিয়েছে সেই রাজ্য। বৃষ্টি বন্যা, কাদাধস, প্লাবনে বিপর্যস্ত ঈশ্বরের আপন দেশ। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরালা। বন্যায় বিপর্যস্ত সেখানকার জনজীবন। সরকারি সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই বৃষ্টিতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কেরালায় মোট ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ৭ জন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।
বন্য়াস্রোতে নরক
সোমবার সকালে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন জানিয়েছিলেন, সোমবার সকাল পর্যন্ত কেরালায় বৃষ্টি এবং বন্যায় মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা বেড়ে দাঁড়াল ২০। এর মধ্যে কোট্টায়াম জেলায় ৩ জন, পুঞ্জর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ২ জন, এরনাকুলামে ২ জন এবং কোল্লামে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়াও ইদুক্কি, মুভাত্তুপুঝা, কোঝিকোড় এবং কান্নুরে এক জন করে মারা গিয়েছেন। পাশাপাশি, পুঞ্জরে জলভর্তি ট্যাঙ্কের মধ্যে পড়ে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পাশাপাশি, ৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোল্লাম এবং কান্নুরে ২ জন করে এবং মাল্লাপ্পুরম, ইদ্দুকি এবং মুভাত্তুপুঝাতে এক জন করে নিখোঁজ রয়েছেন।
দ্রুতগতিতে উদ্ধারকাজ
কেরালা জুড়ে দ্রুতগতিতে চলছে উদ্ধারকাজ। কেরালাতে মোট ৩১৬টি ত্রাণশিবির তৈরি করা হয়েছে। ১১০১৮ জন মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে জড়িত উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোটা পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে প্রশাসন। শুক্রবার রাত ১১টা থেকে বৃষ্টি শুরু হয় কেরালায়।
আরও দুর্যোগ
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আরও দুদিন আগামী ৬ অগস্ট পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে কেরালায়। চলবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও থাকবে। ওশেন ইনফরমেশন সার্ভিস জানিয়েছে, সমুদ্রে ২.৭ থেকে ৩.৫ মিটার উঁচু ঢেউ উঠবে। এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
অসমে ৮৫
এদিকে অসমের বন্যাপরিস্থিতির গত কয়েক দিনে সামান্য উন্নতি ঘটেছে। সেখানে জল নামতে শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনের সামনে এখনও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কোনও কোনও এলাকায় বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, ঘরে বসবাস করার মতো অবস্থা নেই অনেকেরই। যেটুকু সম্বল রয়েছে, সেটুকু দিয়েই আবার ঘর মেরামতের কাজে লেগে পড়েছেন তাঁদের অনেকেই। রাজ্যের সাত জেলার বহু এলাকা এখনও প্লাবিত। এই দুর্যোগে সেখানে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের।
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