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বন্যা যেন মূর্তিমান বিভীষিকা! বিধ্বংসী প্লাবনে তছনছ গোটা রাজ্য! বিপন্ন ৫ লাখ মানুষ! ১ দিনে ২১ মৃত্যু, মোট প্রাণহানি?

Assam Floods Death Toll Rises to 31: যমে-মানুষে টানাটানি। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিস এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:27 PM IST
বন্যা যেন মূর্তিমান বিভীষিকা! বিধ্বংসী প্লাবনে তছনছ গোটা রাজ্য! বিপন্ন ৫ লাখ মানুষ! ১ দিনে ২১ মৃত্যু, মোট প্রাণহানি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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বন্যা যেন মূর্তিমান বিভীষিকা! বিধ্বংসী প্লাবনে তছনছ গোটা রাজ্য! বিপন্ন ৫ লাখ মানুষ!
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