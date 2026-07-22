/বন্যা যেন মূর্তিমান বিভীষিকা! বিধ্বংসী প্লাবনে তছনছ গোটা রাজ্য! বিপন্ন ৫ লাখ মানুষ! ১ দিনে ২১ মৃত্যু, মোট প্রাণহানি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমে বন্যা-পরিস্থিতি আরও সংকটজনক রূপ নিয়েছে। নতুন করে অসমে আরও ৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টাতেই মারা গেছেন কম পক্ষে ২১ জন। অত্যন্ত সঙিন পরিস্থিতি। অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলছে, রাজ্যের ১৬টি জেলায় ৫.৬৪ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এছাড়া, বন্যার জলে ২৪ হাজার ২১০.৩৫ হেক্টর ফসলি জমি ডুবে গিয়েছে। ৪৪টি রাজস্ব সার্কেলের অধীন ৮৭২টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত।
ত্রাণ, উদ্ধার
বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিস এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্গত এলাকাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসনের খোলা ২৭৩টি ত্রাণ শিবির ও ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে এই মুহূর্তে ১.১৪ লাখেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। গত ১৯ জুলাই জোড়হাট জেলার টিয়ক রাজস্ব সার্কেলের সেলেং চা বাগানের কাছে সেলেং ঘাট থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করে এনডিআরএফ। জলের নীচে তলিয়ে যাওয়া বাড়ির ছাদ থেকে এক তরুণী, তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে থাকা এক ব্যক্তি এবং বন্যার জলে আটকে থাকা তিন মহিলাকে উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা।
হাইপোথার্মিয়া
দীর্ঘ সময় ঠান্ডা জলে আটকে থাকার কারণে তীব্র হাইপোথার্মিয়া হয়। হাইপোথার্মিয়া হল শরীরের তাপমাত্রা মারাত্মক কমে যাওয়া। এই রোগে আক্রান্ত এক বৃদ্ধাকে সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দলটি পাঁচজনকেই নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয় এবং বিশেষ করে ওই বৃদ্ধার প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাঁকে আরও জরুরি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য ত্রাণকেন্দ্রে পাঠায়।
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
বন্যা ও ত্রাণ কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে বুধবারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি সফর করার কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, উজান এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে অসমের সাম্প্রতিক বন্যা আমাদের মানুষজনকে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে। ত্রাণকার্য দেখতে আমি চরাইদেও, নাজিরা, শিবসাগর, সোনাড়ি, জোড়হাট এবং টিয়কের বন্যাদুর্গত এলাকা ও ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করব।
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