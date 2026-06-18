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Deadly Landslide: ভয়ংকর ধসে বিপর্যস্ত সিকিম! সমস্ত বড় বড় রাস্তা বন্ধ, কবে কাটবে সড়কসংকট?

Landslide in Sikkim: বড় ধরনের ধস এবার সিকিমে। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সিংতামে এই বড় আকারের ধস নামে! গ্যাংটকমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়। কদিন আগে রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে সেভক সেতুর কাছেও নেমেছিল ধস।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:33 PM IST
Deadly Landslide: ভয়ংকর ধসে বিপর্যস্ত সিকিম! সমস্ত বড় বড় রাস্তা বন্ধ, কবে কাটবে সড়কসংকট?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ভয়ংকর ধসে বিপর্যস্ত সিকিম! সমস্ত বড় বড় রাস্তা বন্ধ, কবে কাটবে সড়কসংকট?
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