/Deadly Landslide: ভয়ংকর ধসে বিপর্যস্ত সিকিম! সমস্ত বড় বড় রাস্তা বন্ধ, কবে কাটবে সড়কসংকট?

কায়েস আনসারি: বড় ধরনের ধস নামল এবার সিকিমে (Sikkim)। আজ, বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সিংতামে (Singtam) নামে এই বড় আকারের ধস (Major Landslide)!এর জেরে গ্যাংটকমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার হতে অনেকটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কদিন আগেই ভারী বৃষ্টিতে সেভক সেতুর (sevok bridge) কাছে বড় ধস নেমেছিল। কিছু সময়ের জন্য় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল জাতীয় সড়ক।
সিকিমে ধস
বড় ধরনের ধস নামল এবার সিকিমে। আজ, বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সিংতামে (Singtam) নামে এই বড় আকারের ধস! এর জেরে গ্যাংটকমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার হতে অনেকটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।
বিকল্প সড়ক
সিংতাম ও রংপোর মধ্যে ২০ মাইলে এই ধসটি নেমেছে। রাস্তা পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। ওই পথে শিলিগুড়ি নামতে পারবেন না পর্যটকেরা। ধরতে হবে বিকল্প রুট। গ্যাংটক-সিংতাম-পেন্ডাম-রংপো রুটে নামতে হবে।
সেভকের কাছে ধস
ক'দিন আগেই ভারী বৃষ্টিতে সেভক সেতুর কাছে ধস নামে। কিছু সময়ের জন্য় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। সোমবার রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে সেভক সেতুর কাছে এই ধস নামে। এর ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।
সড়ক অবরুদ্ধ
সোমের রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ির সেভক সেতুর কাছে ধস নামে। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধও হয়ে পড়ে। কর্মব্যস্ত সময়ে এই ধস নামার কারণে রাস্তার দু’ধারে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে। দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পর্যটকেরাও। খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ধস সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানোও শুরু হয়।
ধস-আতঙ্ক
উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরে পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত। ফলে বিভিন্ন স্থানে ধস নামার ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের দাবি, ভারী বৃষ্টি হলেই পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে ধস নামার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ে। এবারও বাড়ছে। বারবার এমন পরিস্থিতির কারণে আতঙ্কে রয়েছেন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকেরা। আসলে, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েই রেখেছিলেন আবহাওয়াবিদেরা।
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