Deadly Road Accident: সাতসকালে রক্তাক্ত রাজধানী! ঘন 'কালপ্রিট' কুয়াশার জেরে ভয়ংকর সংঘর্ষ, মৃত কমপক্ষে ১০...

Yamuna Expressway accident: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ঘন কুয়াশার জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১০। আহত প্রায় ৬০।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী ঢেকেছে ঘন কুয়াশার চাদরে। যা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে ভালো লাগলেও, এর ভয়াবহতা কাঁপিয়ে তুলেছে সাতসকালে। দিল্লিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! ঘন কুয়াশার জেরে রোমহর্ষক সংঘর্ষ। প্রথমে দুটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়, এরপর পরপর নয়টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬০ জন আহত হয়েছে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মথুরার দিল্লি-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে।
জানা গিয়েছে, সাতটি বাস এবং তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি ঘটে। হাড়হিম সংঘর্ষের পর কয়েকটি যানবাহনে আগুন ধরে যায়, যা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিস (SSP) শ্লোক কুমার জানান, উদ্ধারকাজ প্রায় শেষ হয়েছে এবং অবরুদ্ধ হাইওয়ে পরিষ্কার করে আটকা পড়া যাত্রীদের নিরাপদে সরানোর প্রচেষ্টা চলছে।
তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'যথা সম্ভব দ্রুত আমরা ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় পুলিস এবং প্রশাসনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। উদ্ধারকাজ প্রায় শেষের পথে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে; তবে কারোর অবস্থা গুরুতর নয়। বাকি যাত্রীদের সরকারী যানবাহনের মাধ্যমে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে।'
মথুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রপ্রকাশ সিংহ দুর্ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং দ্রুত সাহায্যের জন্য ১২টির বেশি ফায়ার টেন্ডার ও ১৪টির বেশি অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের C.H.C. বালদেব এবং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের অবস্থা বর্তমানে ভালো এবং সকলেই বিপদ থেকে মুক্ত। তিনি আরও জানান, উদ্ধারকাজ চলছে এবং সরকারী ব্যবস্থাপনা দ্রুত কার্যকর হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ পরবর্তীতে তদন্ত করা হবে, তবে বর্তমানে প্রাথমিক লক্ষ্য হলো আহতদের যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
মথুরার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঠিক একটি দিন আগে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটে যাওয়া ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় ২০টি যানবাহনের সংঘর্ষের ঘটনা অনুসরণ করে। সোমবার সকালে সকাল ৫টার দিকে ঘটে যাওয়া সেই দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে দুইজন পুলিস কর্মকর্তা ছিলেন, এবং প্রায় ১৫–২০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। উভয় ঘটনাই ঘন কুয়াশার কারণে কম দৃশ্যমানতার ফলে সংঘটিত বহু যানবাহনের ধাক্কা-মুখের ফলাফল।
