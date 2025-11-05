English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Deadly Road Accident: মদ্যপ ডাম্পারচালকের ৫ কিমি জুড়ে হাড়হিম বিভীষিকা! ১৯ পথচারীকে পিষে রক্তপিছল সড়কে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা...

Jaipur Horror: রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে এক ভয়াবহ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা গোটা শহরকে শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আতঙ্কিত গোটা দেশও। সিকার রোডে মদ্যপ অবস্থায় এক ডাম্পার ট্রাকচালক বেপরোয়া গতিতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ধরে তাণ্ডব চালান। চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সেই দৈত্যাকার যানটি পথচলতি অসংখ্য নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 5, 2025, 12:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে এক ভয়াবহ মর্মান্তিক (jaipur horror) সড়ক দুর্ঘটনা (Deadly Road Accident) ঘটেছে, যা গোটা শহরকে শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আতঙ্কিত গোটা দেশও। সিকার রোডে (Sikar Road) মদ্যপ অবস্থায় এক ডাম্পার ট্রাকচালক বেপরোয়া গতিতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ধরে তাণ্ডব চালান। চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সেই দৈত্যাকার যানটি পথচলতি অসংখ্য নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্তত ৩০ জন আহত। 

জয়পুরের বিভীষিকা

মদ্যপ ডাম্পার চালকের ৫ কিলোমিটার তাণ্ডবে মৃত্যুর মিছিল রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে। এক ভয়াবহ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা গোটা শহরকে শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সিকার রোডে মদ্যপ অবস্থায় থাকা এক ডাম্পার ট্রাক চালক বেপরোয়া গতিতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ধরে তাণ্ডব চালিয়েছেন। চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সেই দৈত্যাকার যানটি পথচলতি অসংখ্য নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে।

৫ কিলোমিটারের ধ্বংসলীলা

ডাম্পার ট্রাকটি যখন সিকার রোডে প্রবেশ করে, তখন চালক সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় ছিল। ট্রাকটি এতই দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছিল যে, এটি সামনের সমস্ত কিছুকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যেতে থাকে। একে একে বহু ব্যক্তিগত গাড়ি, বাইক ও স্কুটারকে সজোরে আঘাত করে, যার ফলে রাস্তায় গাড়ির দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চারিদিকে এক ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য তৈরি হয়। এই ৫ কিলোমিটার পথ জুড়ে কেবল মৃত্যু আর ধ্বংসের চিহ্ন।

১৯  প্রাণহানি

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাঁদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজস্থানের মন্ত্রী ঝাবর সিং খাররা এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, ট্র্যাজেডির পিছনে প্রশাসনিক গাফিলতি ছিল। মন্ত্রী বলেন, তিনি স্বীকার করেছেন গাফিলতি ছিল, যে কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই জীবনগুলির অনেকগুলিই হয়তো বাঁচানো যেত।

পূর্ণাঙ্গ তদন্ত

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এই ভয়াবহ ডাম্পার দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। প্রশাসনিক স্তরে কোনো ত্রুটি ছিল কি না, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

