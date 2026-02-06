English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
Deadly Earthquakes: মাত্র সাড়ে ৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ বার ভূমিকম্প! শীতের গভীর রাতে ধ্বংস হল পাহাড়? গ্যাংটকে গন্ডগোল...

13 Earthquakes Strike Sikkim: রাত ১টা নাগাদ সিকিমের গেলসিংয়ে প্রথম ভূমিকম্পটি হয়। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৫। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎস। আর এই মূল কম্পনের পরেই আরও ১২টা আফটারশক!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 6, 2026, 01:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর কাণ্ড সিকিমে (Sikkim)। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গেলসিং রিজিয়ন (earthquake struck Sikkim's Gyalshing)। স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (National Centre for Seismology) জানিয়েছে, রাত ১টার সময় প্রথম কম্পনটি অনুভূত হয়। এর মাত্রা ছিল ৪.৫। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। অনেকেই দ্রুত বাড়ির বাইরে চলে আসেন। এবং একটা নয়, একের পর এক ভূমিকম্প দুলে ওঠে সিকিম। পড়শি রাজ্যের ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরবঙ্গও। জানা গিয়েছে, সাড়ে ৪ ঘণ্টায় পরপর মোট ১৩টি ভূমিকম্প হয়েছে!

এক ডজন আফটারশক

প্রথম কম্পনের পরই এক ডজন আফটারশক হয় সিকিমে। মঙ্গনে ৭টি, নামচিতে ৪টি ভূমিকম্প হয়। ৩.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয় গ্যাংটকেও। সিকিমে ভূমিকম্পের জেরে উত্তরবঙ্গেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

পর্যটকেরা আতঙ্কে

মধ্য রাতে একের পর এক ভূমিকম্পে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয় মানুষজন থেকে পর্যটকদের মধ্যে। অনেকেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন। অনেকেই ভয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বহু স্থানীয় মানুষ চলে আসেন তাঁদের বাড়ির বাইরে। এখনও পর্যন্ত কোনও  বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। 

কেঁপে উঠল মায়ানমারও

মায়ানমারেও তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হল। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সেখানে ৪.৯ মাত্রার কম্পন অনুভূত হল। এর এপিসেন্টার ছিল মাটির ৯৬ কিমি গভীরে। মায়ানমার এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ এলাকা। ২০২৫ সালেও সেখানে ভয়ংকর ভূমিকম্প ঘটেছিল। অন্তত ৫০০০ মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

