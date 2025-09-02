Death knocks on the field: মাঠে চলছিল চুটিয়ে কবাডি খেলা! হঠাত্‍ আকাশ থেকে মাটিতে নামল মারাত্মক বাজ... ভিডিয়োয় সেই ভয়ংকর মুহূর্ত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dangerous Lightening Thunderstorm: মাঠে খেলা পুরোদমে চলছিল, হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। উজ্জ্বল আলো এবং বিকট শব্দে মাঠে উপস্থিত বাচ্চারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য কিছু বুঝতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে, এই দুর্ঘটনায় কোনও শিশু আহত হয়নি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 2, 2025, 02:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের বস্তির মাঠে কাবাডি খেলার সময় ভয়াবহ ঘটনা। একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে- খেলার মাঠে আকস্মিক দুর্যোগ নেমে আসে বাচ্চাদের উপর, দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে বিপদ নেমে আসেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা জীবন কেড়ে নেওয়ার মতো একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ: 

উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলায় এই মর্মান্তিক। রবিবার সকালে আবহাওয়া ছিল মনোরম এবং চারপাশ মেঘে ঢাকা ছিল। এরই মধ্যে জেলার কিষাণ ডিগ্রি কলেজের মাঠে কাবাডি খেলতে জড়ো হয়েছিল বাচ্চারা।

এই ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক এবং একইসাথে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বিদ্যুতের খুঁটি, তার বা ট্রান্সফরমারের আশেপাশে খেলার ঝুঁকি মারাত্মক হতে পারে। এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি:

নিরাপদ খেলার জায়গা: শিশুদের এমন জায়গায় খেলতে দেওয়া উচিত যা বিদ্যুৎ লাইন বা অন্যান্য বিপজ্জনক কাঠামো থেকে দূরে। খেলার মাঠ বা পার্ক নির্বাচন করার সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যুতের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা: শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বিদ্যুতের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের শেখানো উচিত যে বিদ্যুতের খুঁটি বা তারের কাছাকাছি যাওয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নিয়মিত বিদ্যুতের খুঁটি এবং তারের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কোনো খোলা তার বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা দেখলে দ্রুত তার সমাধান করা উচিত।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি আমাদের সবার জন্য একটি সতর্কবার্তা যে খেলার মাঠের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যেখানে বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত ঝুঁকি রয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

