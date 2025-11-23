SIR Controversy: 'SIR-এর নামে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে', বাংলায় BLO-দের মৃত্যুতে সরব রাহুল....

SIR Controversy: 'SIR-এর নামে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে', বাংলায় BLO-দের মৃত্যুতে সরব রাহুল....
SIR Controversy: 'SIR-র মাধ্যম পরিকল্পিতভাবে নাগরিকদের হয়রান করা হচ্ছে। এটি কোনও ব্যর্থতা নয়, একটি ষড়যন্ত্র। ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করতে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হচ্ছে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR কোনও সংস্কার নয়, চাপিয়ে দেওয়া একটি নিপীড়ন"। বাংলায় BLO-দের মৃত্য়ুতে এবার সরব রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, 'অপ্রয়োজনী চাপের কারণেই প্রাণ যাচ্ছে BLO-দের। অথচ পরিস্থিতি শিকার বলে বিষয়টি উপেক্ষা করা হচ্ছে'।
আরও পড়ুন: Indo Pak Border: 'পাকিস্তানের ম্যাপ বদলে যাবে তাড়াতাড়ি, সিন্ধ প্রদেশ মিশবে ভারতের সঙ্গে!', বড় কথা বলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী...
বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অভিযোগ, দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য BLO-দের উপর চাপ দিচ্ছ কমিশন। পরিস্থিতি এমনই যে, উত্তরঙ্গের মালবাজারে আত্মহত্যা করেছেন আইসিডিএস কর্মী। মাল বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের BLO হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। ‘আমার পরিণতির জন্য কমিশন দায়ী’, নোট লিখে কৃষ্ণনগরেও আত্মঘাতী বিএলও। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই।
ফেসবুক পোস্টে রাহুল লিখেছেন, 'SIR-এর নামে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। ফলাফল? মাত্র তিন সপ্তাহে ১৬ জন BLO (বুথ লেভেল অফিসার) প্রাণ হারিয়েছেন। হার্ট অ্যাটাক, মানসিক চাপ, আত্মহত্যা SIR কোনও সংস্কার নয়, এটি চাপিয়ে দেওয়া একটি নিপীড়ন। নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ECI) এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যে, নিজেদের নাম খুঁজতে ২২ বছরে পুরনো ভোটার লিস্টের প্রতিটি পাতা স্ক্য়ান করে দেখতে হচ্ছে নাগরিকদের'।
রাহুলের দাবি, 'লক্ষ্য স্পষ্ট প্রকৃত ভোটাররা ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে এবং অবাধে ভোট চুরি চলতে থাকবে'। তিনি বলেন, ভারত যখন বিশ্বের জন্য অত্যাধুনিক সফটওয়্যার তৈরি করে, তখন নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ECI) এখনো কাগজের জঙ্গল তৈরি করতে ব্যস্ত। যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে তালিকাটি ডিজিটাল, অনুসন্ধানযোগ্য এবং যন্ত্রে পাঠযোগ্য (machine-readable)হত । কমিশন অন্ধের মতো ৩০ দিনের তাড়াহুড়ো করে কাজ না করে স্বচ্ছতার দিকে নজর দিত'। রাহুলের আরও বক্তব্য, 'SIR-র মাধ্যম পরিকল্পিতভাবে নাগরিকদের হয়রান করা হচ্ছে। এটি কোনও ব্যর্থতা নয়, একটি ষড়যন্ত্র। ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করতে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হচ্ছে'।
আরও পড়ুন: Uttar Pradesh: যোগীর সভায় দেরি হলে কেলেংকারি, উসেইন বোল্টের মতো দৌড় মহিলা আধিকারিকের! ভিডিয়ো ভাইরাল...
=(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)