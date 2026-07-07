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ফের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা প্রকৃতির! ভয়াবহ ধসে চাপা পড়লেন শ্রমিকেরা, মৃতদেহের উপর দিয়ে হু হু করে বইছে কাদাজল

Dead in Landslide Wayanad Kerala: কেরলের পাহাড়ি জেলা ওয়েনাড়ে আবার বড়সড় বিপর্যয়! ওয়েনাড়ের এক গুরুত্বপূর্ণ টানেল প্রকল্পের কাজ চলছিল। ঠিক কাছেই নামল ধস। আকস্মিক ঘটে যাওয়া এই ধসের ঘটনায় অন্তত সাতজন মাটির নীচে চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো অনবরত বর্ষণের মাঝে ঘটে যাওয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইতিমধ্যেই অন্তত বহু শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:40 PM IST
ফের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা প্রকৃতির! ভয়াবহ ধসে চাপা পড়লেন শ্রমিকেরা, মৃতদেহের উপর দিয়ে হু হু করে বইছে কাদাজল
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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