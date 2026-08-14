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বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একাসনে দীপক ধর! পেলেন পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট সম্মান ডিরাক মেডেল; দেশের গর্ব

Physicist Deepak Dhar Wins 2026 Dirac Medal: দীপক ধরের গবেষণা বিজ্ঞানীদের বুঝতে সাহায্য করেছে, কীভাবে কোনও ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে থাকা সহজ মিথস্ক্রিয়া বৃহৎ আকারের ব্যবস্থায় জটিল আচরণ করতে পারে। তাঁর অন্যতম পরিচিত গবেষণা বালির স্তূপের মডেল নিয়ে। বিষয়টি সহজভাবে বোঝানো যায়। একটি বালির স্তূপে একের পর এক বালির কণা যোগ করা হলে বেশিরভাগ সময় কোনও পরিবর্তন হয় না অথবা সামান্য নড়াচড়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও মাত্র একটি অতিরিক্ত বালির কণা যোগ করার ফলে বড় ধরনের ধস নামতে পারে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:24 PM IST
বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একাসনে দীপক ধর! পেলেন পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট সম্মান ডিরাক মেডেল; দেশের গর্ব

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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