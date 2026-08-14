/বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একাসনে দীপক ধর! পেলেন পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট সম্মান ডিরাক মেডেল; দেশের গর্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কে দীপক ধর? কী এই ডিরাক মেডেল? অ্যাবেলিয়ান স্যান্ডপাইল মডেলটাই-বা কী? একটা পুরস্কার সহসাই নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ভারতীয়দের গর্ব দীপক ধর। বিরল কাজ করে সমৃদ্ধ করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাকে। বিজ্ঞানের দুনিয়া তাঁকে চেনে মেকানিক্যাল ফিজিক্সে অবদানের জন্য! ২০২৬ সালের ডিরাক মেডেলে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের ডিরাক মেডেলের জন্য যে চার জন পদার্থবিদকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দীপক ধর।
অধ্যাপক ধর
অধ্যাপক ধর-এর বার্নিং অ্যালগরিদম তত্ত্বটি থিওরিটিক্যাল ও স্ট্যাটিসটিকাল ফিজিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও পদার্থ বিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যার সমাধানে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তিনি। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স গত ৪১ বছর ধরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার দুনিয়ায় বিশেষ অবদানের জন্য ডিরাক পদক দিচ্ছে। বহু বিশ্বখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীকে ওই সম্মান দেওয়া হয়েছে।
বেড়েওঠা-পড়াশোনা
১৯৫১ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে জন্ম দীপকের। বাবা দীপকের জন্য বাড়িতে নিয়মিত আনাতেন বিজ্ঞানের নানা পত্র-পত্রিকা। তেমনই এক পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন পড়ে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন দীপক। সেখান থেকেই শুরু। তার পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর আইআইটি হয়ে বিজ্ঞানের আগ্রহ মেটাতে রিচার্ড ফাইনম্যান ফেলোশিপ নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াশোনা। ১৯৭৮ সালে পিএইচ়ডি সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরে যোগ দেন মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং আইআইএসইআর পুণেতে। এখন তিনি বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরটিক্যাল সায়েন্সেস-এর সঙ্গে যুক্ত।
কী এই ডিরাক মেডেল?
বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট পদার্থবিদ ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাকের স্মরণে ১৯৮৫ সালে প্রথম ডিরাক মেডেল দেওয়া হয়েছিল। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এর আগে স্টিফেন হকিংয়ের মতো বিশিষ্ট পদার্থবিদও এই সম্মান পেয়েছেন।
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