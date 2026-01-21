Zomato CEO Deepinder Goyal resigns: রাঘবের তিরেই কি কাত? ১০ ঘণ্টা ইস্যুতে গিগ-কর্মীদের ধর্মঘটের পর নিজের সংস্থা থেকেই বেরিয়ে গেলেন Zomato CEO দীপিন্দর...

Zomato CEO Deepinder Goyal resigns: রাঘবের তিরেই কি কাত? ১০ ঘণ্টা ইস্যুতে গিগ-কর্মীদের ধর্মঘটের পর নিজের সংস্থা থেকেই বেরিয়ে গেলেন Zomato CEO দীপিন্দর...
Deepinder Goyal resigns as CEO: ভারতের স্টার্টআপ জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ দীপিন্দর গোয়েল বুধবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইটারনাল লিমিটেডের গ্রুপ সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।
জ্যোমাটো (Zomato) ও ব্লিনকিট (Blinkit)-এর মূল সংস্থা ইটারনাল লিমিটেড (Eternal Ltd)-এর নেতৃত্বে এক বিশাল রদবদল ঘটেছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা দীপিন্দর গোয়েল গ্রুপ সিইও (CEO) পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ব্লিনকিট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আলবিন্দর ধিন্ডসা। এই ঘোষণাটি আজ, ২১ জানুয়ারি ২০২৬-এ শেয়ার হোল্ডারদের কাছে পাঠানো একটি চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে। আপনার দেওয়া লিঙ্কের তথ্যের ভিত্তিতে এই বড় পরিবর্তনের বিস্তারিত প্রতিবেদনটি নিচে দেওয়া হলো:
ইটারনালের সিইও পদ থেকে দীপিন্দর গোয়েলের পদত্যাগ: নেতৃত্বে নতুন মুখ আলবিন্দর ধিন্ডসা
ভারতের স্টার্টআপ জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ দীপিন্দর গোয়েল বুধবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইটারনাল লিমিটেডের গ্রুপ সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আলবিন্দর ধিন্ডসা এই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে দীপিন্দর সংস্থা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না; শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের ভিত্তিতে তিনি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন।
কেন এই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত?
শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে দীপিন্দর জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি এমন কিছু নতুন আইডিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন যেগুলোতে উচ্চমাত্রার ঝুঁকি ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি মনে করেন, ইটারনালের মতো একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে থেকে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। তার মতে, একটি পাবলিক কোম্পানির সিইও হিসেবে আইনি ও অন্য নানা কারণে যে পরিমাণ মনোযোগ দিতে হয়, তাতে তার ব্যক্তিগত গবেষণার কাজ ব্যাহত হতে পারে। এই কারণে তিনি ইটারনালকে তার বর্তমান ব্যবসায়িক গতিপথে এককভাবে মনোযোগী রাখতে চান এবং নিজে বাইরে থেকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
কে এই আলবিন্দর ধিন্ডসা?
ইটারনালের নতুন গ্রুপ সিইও হতে চলা আলবিন্দর ধিন্ডসা বর্তমানে কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্লিনকিট-এর সিইও হিসেবে কর্মরত আছেন। ২০১৩ সালে ব্লিনকিট (তৎকালীন গ্রোফার্স) প্রতিষ্ঠার আগে তিনি জ্যোমাটোতে আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। আইআইটি দিল্লি (IIT Delhi) ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (Columbia University)-এর স্নাতক আলবিন্দরের নেতৃত্বে ব্লিনকিট একটি বড় অধিগ্রহণ পর্ব পার করে বর্তমানে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। দীপিন্দরের মতে, পরিচালনাগত ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আলবিন্দর অত্যন্ত দক্ষ এবং তিনিই ইটারনালকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি।
কী কী পরিবর্তন হতে চলেছে?
পরিচালনাগত পরিবর্তন: দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কেন্দ্রবিন্দু এখন দীপিন্দর থেকে আলবিন্দরের দিকে সরে যাবে। তবে ব্লিনকিট এখনো আলবিন্দরের শীর্ষ অগ্রাধিকারে থাকবে।
দীপিন্দরের ভূমিকা: দীপিন্দর মূলত সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব গঠন এবং নৈতিকতা ও সুশাসনের (ethics and governance) বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করবেন।
আর্থিক বিষয়: দীপিন্দর তার সমস্ত 'আনভেস্টেড এসপ' (unvested ESOPs) সংস্থার ইএসওপি পুলে ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের কর্মকর্তাদের সম্পদের সুযোগ বাড়বে এবং শেয়ারহোল্ডারদের কোনো বাড়তি ক্ষতি হবে না।
ইটারনালের আর্থিক ফলাফল (Q3 FY26)
এই ঘোষণাটি এমন এক সময়ে এলো যখন ইটারনাল তাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে চমৎকার আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে সংস্থার নিট মুনাফা ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহেও ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
দীপিন্দর গোয়েলের এই সরে দাঁড়ানো কোনো ব্যর্থতার কারণে নয়, বরং তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ইটারনালের প্রাতিষ্ঠানিক ফোকাস বজায় রাখার এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ। আলবিন্দর ধিন্ডসার হাত ধরে জ্যোমাটো ও ব্লিনকিট-এর মূল সংস্থা ইটারনাল আগামীর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।
