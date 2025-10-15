English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ex-Servicemen Benefit: কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন এই সুবিধে। প্রতিরক্ষা দফতরের তরফে বলা হয়েছে, বর্ধিত এই হারগুলি ২০২৫ সালের ১লা নভেম্বর থেকে দাখিল করা আবেদনগুলির জন্য লাগু হবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 15, 2025, 03:15 PM IST
Ex-Servicemen Benefit: পেনশনে বড় বদল! প্রাক্তন সেনাকর্মীদের দ্বিগুণ সুবিধে দেবে কেন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  প্রাক্তন সেনা কর্মীদের অর্থিক অনুদান ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এনিয়ে সবুজ সংকেত দিয়ে দিলেন। কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড থেকে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ওই টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী  Penury Grant ৪০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ৮০০০ টাকা। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা যাদের কোনও পেনশন নেই তারা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত পাবেন মাসে ৮০০০ টাকা। 

অন্যদিকে, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সন্তানদের জন্যও  শিক্ষা অনুদান বাড়ল। তদের সেই অনুদান প্রতি মাসে মাথাপিছু ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করা হয়েছে। এটি পাবেন নির্ভরশীল দুটি সন্তান প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত। অন্যদিকে, দুই বছরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম করা বিধবাদের জন্যও মিলবে ওই শিক্ষা অনুদান।

প্রাক্তন সৈনিকদের ২ মেয়ের বিয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে এতদিন দেওয়া হত। সেখান থেকে ওই অনুদান বাড়িয়ে এবার মাথাপিছু করা হল ১,০০,০০০ টাকা। ওই টাকা পাবেন কোনও সেনাকর্মীর বিধবাও। তবে সরকারের ওই আদেশ জারির পর যারা বিয়ে করবেন তাদের জন্য প্রযোজ্য।

কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন এই সুবিধে। প্রতিরক্ষা দফতরের তরফে বলা হয়েছে, বর্ধিত এই হারগুলি ২০২৫ সালের ১লা নভেম্বর থেকে দাখিল করা আবেদনগুলির জন্য লাগু হবে। এর ফলে বার্ষিক প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় হবে সরকারের। ওই টাকা মেটানো হবে সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস তহবিল (AFFDF) থেকে। এই প্রকল্পগুলি প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ তহবিল' (Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।  এই সিদ্ধান্ত পেনশনবিহীন প্রাক্তন সৈনিক, বিধবা এবং নিম্ন আয়ের নির্ভরশীলদের জন্য সামাজিক সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করবে।

Defence Ministry, indian army, ex servicemen benefit, Rajnath Singh
