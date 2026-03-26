Dehradun medical student suicide: 'এই বিষাক্ত পরিবেশে আর পারছি না,' সিনিয়রের হেনস্থায় হার মানলেন চিকিৎসক পড়ুয়া, পৃথিবীকে চিরবিদায়

Dehradun medical student suicide: 'এই বিষাক্ত পরিবেশে আর পারছি না,' সিনিয়রের হেনস্থায় হার মানলেন চিকিৎসক পড়ুয়া, পৃথিবীকে চিরবিদায়
Dehradun medical student suicide: গাড়ির গ্র্যাব হ্যান্ডেল থেকে ১০০ মিলিলিটার পটাশিয়াম ক্লোরাইডের একটা আইভি বোতল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। একটি ক্যানুলা তার হাতের সঙ্গে লাগানো ছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:এক মর্মান্তিক চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনা দেরাদুনের এসআরআর মেডিক্যাল কলেজে। তৃতীয় বর্ষের একজন স্নাতকোত্তর রেসিডেন্ট চিকিত্সক আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে। সেই চিকিত্সকের নাম তনভী। তিনি চক্ষুবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl)-এর প্রাণঘাতী ডোজ গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেছেন।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ২৬ বছরের তনভীকে অচেতন অবস্থায় তার গাড়িতে পাওয়া যায়। তার গাড়িটি পার্ক করা ছিল হাসপাতালের কাছে অবস্থিত এক শনি মন্দিরের সামনে।
ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও পুলিস এই আত্মহত্যাকাণ্ডে ক্লিনিকাল নিখুঁততা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তদন্তকারীরা বলেন, তনভী তার গাড়ির গ্র্যাব হ্যান্ডেল থেকে ১০০ মিলিলিটার পটাশিয়াম ক্লোরাইডের একটা আইভি বোতল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। সেটা একটি ক্যানুলা দিয়ে তার নিজের হাতে প্রবাহিত হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার পর ড্রিপটি মারাত্মক হাইপারক্যালিমিয়া সৃষ্টি করেছে। হাইপারক্যালিমিয়াতে অতিরিক্ত পটাশিয়াম হৃদপিণ্ডে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে, যার ফলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ঘটে।
একজন স্থানীয় চিকিত্সক মন্তব্য করেছেন, 'ডাক্তার হিসেবে তিনি জানতেন, কীভাবে এটি কার্যকরভাবে করা যাবে'। পটাশিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয় শরীরে পটাশিয়াম লেভেল ঠিক রাখতে। বেশি ডোজ অবিলম্বে আরথিমিয়া সৃষ্টি করে।
নিহতের বাবার নাম ললিত মোহন। তিনি অম্বালাতে থাকেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার আগের ভয়াবহ সময়গুলির কথা তার বাবা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তনভী তার বাবাকে রাত ৯টা নাগাদ ফোন করেছিলেন। ফোনে তনভী মানসিক চাপের কারণে কান্নায় ভেঙে পড়ে।
মোহন বলেন, 'তনভী বলেছিল সে আর নিতে পারছে না। সে আমাকে বলেছিল দ্রুত অম্বালা থেকে দেরাদুনে আসতে। তনভী বলেছিল সে তাদের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করাতে চায়'।
আশ্বাস দেওয়ার সত্ত্বেও, তনভীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয় মোহন। তিনি যখন দেখেন তনভী ফোন বা মেসেজের উত্তর দিচ্ছে না, তখন মোহন অম্বালা থেকে দেরাদুনে দ্রুত চলে আসেন। তিনি তনভীকে তার গাড়িতে অর্ধচেতন অবস্থায় পান। তনভীকে দ্রুত এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
তনভীর পরিবার চক্ষুবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, প্রিয়াঙ্কা গুপ্তার নামে গুরুত্বর অভিযোগ তুলেছে। তারা তাকে দীর্ঘ মানসিক নির্যাতনের জন্য দায়ী করেছে।
তার বাবা দাবি করেছে, 'তনভী প্রায় সময়ই কাঁদতে কাঁদতে ফোন করত। কাজের বিষাক্ত পরিবেশ নিয়ে সে প্রায়শই কথা বলত। যদিও হাসপাতালের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূপেন্দ্র রতুরি, বলেছেন যে তনভী মানসিক সম্পর্কিত অসুস্থায় ভুগছিল ও তার চিকিত্সাও চলছিল। পরিবার দৃঢ়ভাবে দাবি করেছে যে পেশাগত চাপ ছিল তার এই বিপদের মূল কারণ।
সিও সদর অঙ্কিত কান্ডারি নিশ্চিত করেছেন যে, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন 'আমরা পেশাগত হেনস্তার অভিযোগগুলো খুব গম্ভীরভাবে নিচ্ছি। এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পিছনে কী পরিস্থিতি ছিল, তার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত তদন্ত চলমান'।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
