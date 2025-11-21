Delhi Student Death: বাঙালি প্রিন্সিপাল-সহ চার শিক্ষকই সাসপেন্ড! স্টেশনের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়া টেনের পড়ুয়ার শেষ নোট, আমার অঙ্গ দান করে দিও...

Delhi Student Death: বাঙালি প্রিন্সিপাল-সহ চার শিক্ষকই সাসপেন্ড! স্টেশনের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়া টেনের পড়ুয়ার শেষ নোট, আমার অঙ্গ দান করে দিও...
Delhi Metro Student Suicide Case: পকেটে রাখা শেষ নোটে লেখা, 'আমার অঙ্গগুলো যাদের প্রয়োজন তাদের দিয়ে দিও। যদি পড়ে যাওয়ার পরও কোনো অঙ্গ ঠিক থাকে, তা যেন দান করা হয়।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি মেট্রোর একটি স্টেশন থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয় দশম শ্রেণির ছাত্র। মৃত পড়ুয়ার নাম শৌর্য পাটিল। ছাত্রের পকেট থেকেই উদ্ধার হয় সুইসাইড নোট। যেখানে সে তার স্কুলের শিক্ষকদেরই দায়ী করে গিয়েছে। তারপরই তার বাবা ওই তিন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ দায়ের দুদিন পরই দিল্লির সেন্ট কলম্বাস স্কুল তাদের প্রধান শিক্ষক এবং আরও তিন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
শৌর্য দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ওই স্কুলে পড়াশোনা করত। এখন সে দশম শ্রেণিতে পড়ত। গত বুধবার সকাল ৭টা ১৫ নাগাদ স্কুলের জন্য সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর দুপুরবেলা রাজেন্দ্র নগর মেট্রো স্টেশন থেকে সে নীচে ঝাঁপ দেয়। পকেট থেকে তাঁর যে নোটটি উদ্ধার হয়। সেখানে লেখা, 'সরি মা। অনেকবার তোমার মন ভেঙে দিয়েছি। এবারই শেষবার। আর হবে না। স্কুলের শিক্ষকরা এখন এমনই হয়ে গিয়েছে। কী বলব বলো...।'
সেখানে আরও লেখা, 'আমার অঙ্গগুলো যাদের প্রয়োজন তাদের দিয়ে দিও। যদি পড়ে যাওয়ার পরও কোনো অঙ্গ ঠিক থাকে, তা যেন দান করা হয়।'
ছেলেকে হারিয়ে শৌর্যের বাবা প্রদীপ পাটিল চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। তাতে প্রধান শিক্ষিকা অপরাজিতা পাল এবং শিক্ষক জুলি ভার্গিস, মনু কালরা ও যুক্তি অগরওয়াল মাহাজনের নাম দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তারা ছোট ছোট বিষয়েও বারবার শৌর্যকে বকতেন ও অপমান করতেন। এই চারজনকে যে বরখাস্তপত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে স্কুলের প্রিন্সিপাল রবার্ট ফার্নান্ডেজ লিখেছেন যে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বরখাস্ত থাকবে এবং তদন্তে শিক্ষকদের পুরোপুরি সহযোগিতা করতে হবে।
প্রদীপ পাটিল অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাঁর ছেলেকে আলাদা করে টার্গেট করে রেখেছিল। এবং তাকে নানা বিষয়ে অপমান করত। তিনি আরও জানান, শৌর্য আগে স্কুল কাউন্সেলরকে বলেছিল যে তার মাথায় আত্মহত্যার চিন্তা আসছে—কিন্তু স্কুল এই বিষয়ে পরিবারকে জানাননি। তিনি বলেন, 'এক সময় এমন অবস্থা হয় যে শিক্ষকরা তাকে এতটাই হয়রানি করে যে সে তাদেরই বলেছিল, তার মনে আত্মহত্যার চিন্তা আসতে শুরু করেছে… স্কুলের এটা আমাদের জানানো উচিত ছিল।'
ঘটনার পর ছাত্ররা স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে শৌর্যের স্মরণে প্রতিবাদ করছে। বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকার উচ্চস্তরের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে আছেন যৌথ পরিচালক হর্ষিত জৈন। কমিটিকে ঘটনাটির সমস্ত তথ্য খুঁজে বের করা, প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং তিন দিনের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
