/কিশোরীর উপর লালসা মেটানোর পর জামা ধুয়ে ফেলে বর্বররা! দিল্লির গণধর্ষণকাণ্ডে সামনে এল ভয়ংকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আস্থা কুঞ্জ পার্কে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন তথ্য। পুলিসের তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন—ঘটনাটি কি আগে থেকেই পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছিল? সেই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিস সূত্রের দাবি, ঘটনার পর অভিযুক্তদের মধ্যে দু’জন বাড়ি ফিরে নিজেদের জামাকাপড়, এমনকি পরনের লোয়ারও ধুয়ে ফেলেছিল। তদন্তকারীদের সন্দেহ, পোশাক থেকে কোনও ফরেন্সিক প্রমাণ মুছে ফেলার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়ে থাকতে পারে।
ঘটনার পর কেন জামাকাপড় ধোয়া হল?
পুলিসের দাবি অনুযায়ী, অভিযুক্ত হেমন্ত ও মুকেশ ঘটনার পর দক্ষিণ দিল্লির শ্রীনিবাসপুরীর বাড়িতে ফিরে যায়। সেখানেই তারা জামাকাপড় ধুয়ে ফেলে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, জামাকাপড় ধোয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য ফরেন্সিক প্রমাণ নষ্ট করার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না। হেমন্ত আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বলেও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর এই শিক্ষাগত পটভূমির সঙ্গে কথিত প্রমাণ নষ্টের চেষ্টার কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করা হচ্ছে।
হামলা কি আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল?
পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত তিনজন—আসিফ, হেমন্ত এবং মুকেশ, দীর্ঘদিনের পরিচিত। তাঁরা নিয়মিত আস্থা কুঞ্জ পার্কে যাতায়াত করতেন বলে তদন্তকারীদের দাবি। পুলিসের সন্দেহ, ১৭ বছরের ওই কিশোরী এবং তাঁর এক পুরুষ বন্ধুকে লক্ষ্য করার আগেই হামলার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণেই এফআইআরে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারা যোগ করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। ঘটনার দিন কিশোরী তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এক বন্ধুর সঙ্গে পার্কে গিয়েছিলেন বলে পুলিস জানিয়েছে। অভিযোগ, তিন অভিযুক্ত নিজেদের পুলিসকর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁদের ভয় দেখায়। এরপর ওই কিশোরীকে তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং তাঁর উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।
পিস্তল, ছুরি এবং কন্ডোম উদ্ধার
তদন্তে অভিযুক্ত আসিফের কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ছুরি এবং কন্ডোম উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিস সূত্রের দাবি। এই উদ্ধারের পরই এফআইআরে ষড়যন্ত্রের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। পুলিস এখন খতিয়ে দেখছে, এই অস্ত্রগুলি কেন তাঁর কাছে ছিল এবং ঘটনার সঙ্গে সেগুলির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না। এছাড়াও পুলিস তদন্ত করছে, আসিফ আগে নিয়মিত অস্ত্র বহন করতেন কি না এবং আস্থা কুঞ্জ পার্ক বা তার আশপাশে এর আগে কোনও মহিলা বা দম্পতিকে হয়রানির অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল কি না। অন্য একটি প্রতিবেদনে পুলিস সূত্রের দাবি, স্থানীয় কয়েকজন এবং পার্কের কর্মীরা আসিফকে এলাকায় সমস্যাসৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে চিনতেন এবং তাঁকে ছুরি হাতে দেখার কথাও জানিয়েছেন।
অভিযুক্তের ফোনে কী পাওয়া গেল?
তদন্তে ডিজিটাল তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুলিস সূত্রের দাবি, আসিফের মোবাইল ফোনে একাধিক আপত্তিকর ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, হেমন্ত ও মুকেশের ফোন থেকে সার্চ হিস্ট্রি মুছে ফেলার বিষয়টিও তদন্ত করছে পুলিস। তিন অভিযুক্তের মোবাইল ফোনই ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা ফোনের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে চাইছেন—ঘটনার আগে তিনজনের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল কি না, হামলার কোনও পরিকল্পনা বা আলোচনা হয়েছিল কি না, তাঁদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে কি না, ঘটনার আগে বা পরে তাঁরা আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কি না অর্থাৎ শুধু ঘটনাস্থলের প্রমাণ নয়, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টও এখন তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
ঘটনার পর কী হয়েছিল?
পুলিস সূত্রের দাবি, অভিযোগ অনুযায়ী নির্যাতনের পর অভিযুক্তরা কিশোরী ও তাঁর বন্ধুকে ভয় দেখায় এবং কাউকে ঘটনাটি জানালে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর অভিযুক্তরা একটি খাবারের দোকানে গিয়েছিল এবং পরে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিস এখন তাঁদের গতিবিধির পুরো টাইমলাইন তৈরি করার চেষ্টা করছে। এদিকে অন্য একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার পর কিশোরী ও তাঁর বন্ধু পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদন্তকারীরা তাঁদের বয়ান, ঘটনাস্থলের তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অভিযুক্তদের গতিবিধি মিলিয়ে দেখছেন।
এখন পুলিসের সামনে মূল প্রশ্ন কী?
এই মুহূর্তে তদন্তের মূল লক্ষ্য কয়েকটি— প্রথমত, তিন অভিযুক্ত আগে থেকেই হামলার পরিকল্পনা করেছিল কি না। দ্বিতীয়ত, ঘটনার পর জামাকাপড় ধোয়া এবং ফোনের তথ্য মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না। তৃতীয়ত, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে অভিযোগের কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কি না। চতুর্থত, অভিযুক্তদের আগে এমন কোনও ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।
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