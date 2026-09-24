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কিশোরীর উপর লালসা মেটানোর পর জামা ধুয়ে ফেলে বর্বররা! দিল্লির গণধর্ষণকাণ্ডে সামনে এল ভয়ংকর তথ্য

Delhi Gangrape Case: ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগের তদন্তে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। পুলিস সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত তিনজনের মধ্যে দু’জন ঘটনার পর বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ধুয়ে ফেলেছিল। অন্য অভিযুক্তের ফোনে একাধিক আপত্তিকর ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে এবং বাকি দু’জনের সার্চ হিস্ট্রি মুছে ফেলার বিষয়টিও তদন্ত করছে পুলিস। একটি পিস্তল, ছুরি ও কন্ডোম উদ্ধারের পর এফআইআরে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারাও যোগ করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:50 AM IST
কিশোরীর উপর লালসা মেটানোর পর জামা ধুয়ে ফেলে বর্বররা! দিল্লির গণধর্ষণকাণ্ডে সামনে এল ভয়ংকর তথ্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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