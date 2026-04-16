Delhi airport plane collision: দিল্লি বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা: ট্যাক্সিং করার সময়ে দুই বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, বরাতজোর রক্ষা যাত্রীদের

Delhi airport plane collision:  দুটি বিমানই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা।  

Updated By: Apr 16, 2026, 11:14 PM IST
দিল্লি বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২ মাসে ২ বার! ফের দুর্ঘটনার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। রানওয়েতে ট্যাক্সিং করার সময়ে এবার দুটি বিমানে মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুটি বিমানই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা।

আরও পড়ুন: UP Shocker: আমি মরে গেছি, নিজেকে মৃত দেখাতে নিরীহ ভিখারিকে পুড়িয়ে মেরে দিল বরখাস্ত কনস্টেবল

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, একটি বিমান স্পাইসজেটের, আরেকটি আকাশ এয়ারের। ঘড়িতে ২টো বেজে ১৫ মিনিট। আজ, বৃহস্পতিবার দিল্লির বিমানবন্দরে অবতরণের পর, ট্যাক্সিং করছিল স্পাইসজেটের বিমানটি। আকাশ এয়ারের বিমানটি তখন দাঁড়িয়েছি ট্যাক্সি ওয়েতে। স্পাইসজেট বিমানটি ধাক্কা মারে আকাশ এয়ারের। দুর্ঘটনায়  স্পাইসজেটের বিমানের  উইংলেট এবং আকাসা এয়ারের বিমানের বাঁ দিকের লেজ ভেঙে যায়। পরীক্ষার জন্য় দুটি বিমানের উড়ান স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।  এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা গ্রাউন্ড স্টাফদের গাফিলতি ছিল না কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিল্লি থেকে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল আকাশ এয়ারের বিমানটির। অন্যদিকে লেহ থেকে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছিল স্পাইসজেটের বিমানটি।

এর আগে, ফেব্রুয়ারি মাসেই মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর দুটি বিমানের মধ্যে একইভাবে ডানা ঘষা লেগেছিল। বস্তুত, দিন কয়েক আগে দুর্ঘটনা ঘটেছিল কলকাতা বিমানবন্দরেও। অল্পের জন্য় রক্ষা পায় ইন্ডিগোর বিমান। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ৫১ নম্বর বে-তে দাঁড়িয়েছিল ইন্ডিগোর একটি বিমানটি। কিছুটা দূরে ক্যান্টিন। হঠাত্‍ ক্যান্টিনের একটি গাড়ি এসে বিমানের ইঞ্জিনে সজোরে ধাক্কা মারে। বিমানটির গুয়াহাটি যাওয়ার কথা ছিল। 

আরও পড়ুন:  IIIT graduate quits Rs 17 LPA job: ওয়ার্কিং ডে সিক্স, অসুস্থতাতেও ছুটি নেই, ব্রেক মাত্র ১৫ মিনিট- ১৭ লাখের চাকরি ছুঁড়ে ফেলে ভাইরাল IIT স্নাতক

Delhi airport plane collision, Indira Gandhi International Airport incident, aircraft collision during taxiing
পরবর্তী
খবর

Delimitation bill 2026: একলাফে লোকসভার আসন বেড়ে ৮১৫: বাংলায় ৪২ থেকে ৬৩, কোন কোন আসনে কোপ?
পরবর্তী খবর

Iran-Israel War: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ভারতে আসতে চলেছে অসম্ভব দুর্দিন, ২৫ লাখ মানুষ না খেয়ে মরবে?...