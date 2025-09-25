Swami Physical Harassment Case: হস্টেল রুমে লাগানো গোপন ক্যামেরা! বাধ্য় করতেন রাতে রুমে আসতে, বিদেশ সফরেও... এক চিঠিতে ফাঁস আশ্রম বাবার 'ভোগলীলা'...

Swami Physical Harassment Case: হস্টেল রুমে লাগানো গোপন ক্যামেরা! বাধ্য় করতেন রাতে রুমে আসতে, বিদেশ সফরেও... এক চিঠিতে ফাঁস আশ্রম বাবার 'ভোগলীলা'...
Ashram Baba Molested Women: এই প্রথম নয়, ২০০৯ সালে ডিফেন্স কলোনিতে জালিয়াতি ও যৌন হয়রানির একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে বসন্ত কুঞ্জে একজন মহিলা চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশ্লীল ভাষা, জোর করে বিদেশ ট্রিপে যেতে বাধ্য করা, এমনকী খারাপভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে। স্বঘোষিত গডম্যান স্বামী চৈতন্যানন্দ সরস্বতী ওরফে স্বামী পার্থসারথীকে এক বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ জন ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি গোপনে মহিলাদের হোস্টেলে ক্যামেরাও লাগিয়েছিলেন।
এফআইআরের (FIR) তথ্য অনুযায়ী, পার্থসারথী ছাত্রীদের গভীর রাতে তার ঘরে যেতে বাধ্য করতেন, এমনকি বিদেশ সফরেও তাকে সঙ্গ দিতে চাপ দিতেন। ৬২ বছর বয়সী অভিযুক্ত এক ছাত্রীকে জোর করে নিজের নাম পরিবর্তন করতেও বাধ্য করেছিলেন বলে এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে। পার্থসারথী বসন্ত কুঞ্জের শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট-এর পরিচালক। এই প্রতিষ্ঠানটি কর্ণাটকের শৃঙ্গেরীর শ্রী শ্রী জগদগুরু শঙ্করাচার্য মহাসংস্থানম দক্ষিণাম্নায় শ্রী শারদা পীঠম-এর অধীনে চলে, তবে সংস্থাটি জানিয়েছে তারা অভিযুক্তের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।
পুলিস জানিয়েছে, পার্থসারথী বর্তমানে পলাতক এবং তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। ৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত ১৭ জন অভিযোগ করেছেন যে, পার্থসারথী তাদের সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতেন, কুরুচিপূর্ণ টেক্সট মেসেজ পাঠাতেন এবং জোর করে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতেন। শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা ইনস্টিটিউটে বৃত্তি নিয়ে স্নাতকোত্তর ব্যবস্থাপনা ডিপ্লোমা কোর্স করছেন।
অভিযোগে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, পার্থসারথী তাদের যৌন ও মানসিকভাবে হয়রানি করতেন। তারা আরও অভিযোগ করেছেন, তিনি হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএসের মাধ্যমে অশ্লীল ও আপত্তিকর বার্তা পাঠাতেন। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তাদের সমস্ত অভিযোগ উপেক্ষা করা হয় এবং মহিলা ফ্যাকাল্টি ও কর্মীরা, যার মধ্যে সহযোগী ডিন শ্বেতাও রয়েছেন, তাদের ওপর অভিযুক্তের দাবিগুলো মানার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন।
যারা পার্থসারথীর দাবি মানতে অস্বীকার করলে, তাদের সাসপেনশন বা বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হত। এমনকি তাদের ডিগ্রি ও নথিপত্র আটকে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হত। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তদন্ত চলাকালীন, পুলিস ইনস্টিটিউটের বেসমেন্ট থেকে একটি ভলভো গাড়ি উদ্ধার করে, যা পার্থসারথী ব্যবহার করতেন। যাচাই করে দেখা যায়, গাড়িটিতে ভুয়া কূটনৈতিক নম্বর প্লেট (৩৯ ইউএন ১) ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশ গাড়িটি জব্দ করেছে।
পুলিস জানিয়েছে, তারা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে এবং অপরাধের জায়গা ও অভিযুক্তের ব্যক্তিগত ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তে জানা গেছে অভিযুক্তকে সর্বশেষ আগ্রার কাছাকাছি দেখা গেছে। তাকে গ্রেফতারের জন্য একাধিক দল গঠন করা হয়েছে।
