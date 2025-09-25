English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Swami Physical Harassment Case: হস্টেল রুমে লাগানো গোপন ক্যামেরা! বাধ্য় করতেন রাতে রুমে আসতে, বিদেশ সফরেও... এক চিঠিতে ফাঁস আশ্রম বাবার 'ভোগলীলা'...

Ashram Baba Molested Women: এই প্রথম নয়, ২০০৯ সালে ডিফেন্স কলোনিতে জালিয়াতি ও যৌন হয়রানির একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে বসন্ত কুঞ্জে একজন মহিলা চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের করেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 25, 2025, 04:00 PM IST
Swami Physical Harassment Case: হস্টেল রুমে লাগানো গোপন ক্যামেরা! বাধ্য় করতেন রাতে রুমে আসতে, বিদেশ সফরেও... এক চিঠিতে ফাঁস আশ্রম বাবার 'ভোগলীলা'...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশ্লীল ভাষা, জোর করে বিদেশ ট্রিপে যেতে বাধ্য করা, এমনকী খারাপভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে। স্বঘোষিত গডম্যান স্বামী চৈতন্যানন্দ সরস্বতী ওরফে স্বামী পার্থসারথীকে এক বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ জন ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি গোপনে মহিলাদের হোস্টেলে ক্যামেরাও লাগিয়েছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Leh Ladakh Unrest: তরুণদের উসকেছেন 'ব়্যাঞ্চো' ওয়াংচুকই, লাদাখের বিক্ষোভে মৃত্যুর দায় ঝেড়ে ফেলল কেন্দ্র!

এফআইআরের (FIR) তথ্য অনুযায়ী, পার্থসারথী ছাত্রীদের গভীর রাতে তার ঘরে যেতে বাধ্য করতেন, এমনকি বিদেশ সফরেও তাকে সঙ্গ দিতে চাপ দিতেন। ৬২ বছর বয়সী অভিযুক্ত এক ছাত্রীকে জোর করে নিজের নাম পরিবর্তন করতেও বাধ্য করেছিলেন বলে এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে। পার্থসারথী বসন্ত কুঞ্জের শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট-এর পরিচালক। এই প্রতিষ্ঠানটি কর্ণাটকের শৃঙ্গেরীর শ্রী শ্রী জগদগুরু শঙ্করাচার্য মহাসংস্থানম দক্ষিণাম্নায় শ্রী শারদা পীঠম-এর অধীনে চলে, তবে সংস্থাটি জানিয়েছে তারা অভিযুক্তের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

পুলিস জানিয়েছে, পার্থসারথী বর্তমানে পলাতক এবং তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। ৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত ১৭ জন অভিযোগ করেছেন যে, পার্থসারথী তাদের সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতেন, কুরুচিপূর্ণ টেক্সট মেসেজ পাঠাতেন এবং জোর করে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতেন। শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা ইনস্টিটিউটে বৃত্তি নিয়ে স্নাতকোত্তর ব্যবস্থাপনা ডিপ্লোমা কোর্স করছেন।

অভিযোগে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, পার্থসারথী তাদের যৌন ও মানসিকভাবে হয়রানি করতেন। তারা আরও অভিযোগ করেছেন, তিনি হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএসের মাধ্যমে অশ্লীল ও আপত্তিকর বার্তা পাঠাতেন। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তাদের সমস্ত অভিযোগ উপেক্ষা করা হয় এবং মহিলা ফ্যাকাল্টি ও কর্মীরা, যার মধ্যে সহযোগী ডিন শ্বেতাও রয়েছেন, তাদের ওপর অভিযুক্তের দাবিগুলো মানার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন।

যারা পার্থসারথীর দাবি মানতে অস্বীকার করলে, তাদের সাসপেনশন বা বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হত। এমনকি তাদের ডিগ্রি ও নথিপত্র আটকে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হত। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তদন্ত চলাকালীন, পুলিস ইনস্টিটিউটের বেসমেন্ট থেকে একটি ভলভো গাড়ি উদ্ধার করে, যা পার্থসারথী ব্যবহার করতেন। যাচাই করে দেখা যায়, গাড়িটিতে ভুয়া কূটনৈতিক নম্বর প্লেট (৩৯ ইউএন ১) ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশ গাড়িটি জব্দ করেছে।

পুলিস জানিয়েছে, তারা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে এবং অপরাধের জায়গা ও অভিযুক্তের ব্যক্তিগত ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তে জানা গেছে অভিযুক্তকে সর্বশেষ আগ্রার কাছাকাছি দেখা গেছে। তাকে গ্রেফতারের জন্য একাধিক দল গঠন করা হয়েছে।

আরও পড়ুন, Barren Island: ঘুমিয়ে ছিল ২০০ বছর! তারপর ১৯৯১ ২০০৫ ২০১৭ ২০২২ ২০২৫! ভয়াল বিস্ফোরণ, ধোঁয়া, তরল আগুন, পুড়িয়ে-দেওয়া তাপে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Swami Chaitanyananda SaraswatiDelhi swami sexual harassmentDelhi Vasant Kunj sexual harassment
পরবর্তী
খবর

HeartBreaking Video: রেস্তোরাঁয় অর্ডার হল, খাবারও এল! আর মোবাইল দেখতে দেখতেই টুপ করে ঢলে পড়লেন তিনি... শেষ মুহূর্তের মর্মান্তিক ভিডিয়ো...
.

পরবর্তী খবর

Incense Smoke causing Health Risks: ধুপকাঠির ধোঁয়ায় শান্তি নয়, ফুসফুসে জমছে বিষ! সিগারেটে...