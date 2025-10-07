English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Ashram horror: 'বললাম পিরিয়ড হয়েছে, প্লিজ ছেড়ে দাও! বাবা কোনও কথা কানে না তুলে আমাকে বিছানায়...', পারভার্ট চৈতন্যানন্দের আরও নোংরামি...

Delhi Ashram horror:: জানা গিয়েছে,  পাঁচতারা হোটেলে উঠতেন  চৈতন্যনন্দ। এরপর  ছাত্রীদের রীতিমতো টার্গেট করে সেই হোটেলে যেতে রাজি করাতেন তাঁর সহযোগীরা। ছাত্রীদের বলা হত, বাবা একটি চমত্‍কার রুম বুক করেছেন। সেই রুমে তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। রাজি না হলেই....

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 7, 2025, 07:57 PM IST
Delhi Ashram horror: 'বললাম পিরিয়ড হয়েছে, প্লিজ ছেড়ে দাও! বাবা কোনও কথা কানে না তুলে আমাকে বিছানায়...', পারভার্ট চৈতন্যানন্দের আরও নোংরামি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভগবানের বেশে সে আসলে এক শয়তান! কীভাবে স্বঘোষিত ধর্মগুরু চৈতন্যনন্দ সরস্বতীর অনুগামীরা ছাত্রীদের ডেকে পাঠাতেন?  হোটেলে থাকতে বলতেন? হোয়াটস অ্য়াপ চ্য়াট নয়, এবার প্রকাশ্যে ফোনের কল রেকর্ডিং।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Haryana IPS Officer Shoots Himself: IAS স্ত্রী জাপান সফরে! ফাঁকা বাড়িতে সার্ভিস রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে নিজেই নিজেকে... IPS অফিসারের মর্মান্তিক শেষ...

জানা গিয়েছে,  পাঁচতারা হোটেলে উঠতেন  চৈতন্যনন্দ। এরপর  ছাত্রীদের রীতিমতো টার্গেট করে সেই হোটেলে যেতে রাজি করাতেন তাঁর সহযোগীরা। ছাত্রীদের বলা হত, বাবা একটি চমত্‍কার রুম বুক করেছেন। সেই রুমে তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। রাজি না হলেই হুমকি! বেশিরভাগই গরিব পরিবারের মেয়ে। ভয় দেখানো হত, হোটেলে বুকিং বাতিল করা হবে এবং তাঁদের নিজেদের খরচে হোটেল বুক করতে হবে। এমনকী, কোনও ছাত্রী যদি বলতেন, পিরিডসের জন্য বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, তাহলেও 'অজুহাত' বলে উড়িয়ে দিতেন চৈতন্যনন্দের অনুগামীরা।

দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট-রিসার্চ প্রধান ছিলেন চৈতন্যনন্দ সরস্বতী। ১৭ মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে  তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। স্বঘোষিত এই ধর্মগুরুর তিন মহিলা সহযোগীও এখন পুলিসের হেফাজতে। তাঁদেরই অন্যতম ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট ডিন শ্বেতা শর্মা। তাঁর সঙ্গেই এক ছাত্রী ফোনে কথোপকথনের রেকর্ডিং হাতে প্রকাশিত হয়েছে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে।

শ্বেতা: 'কাল যখন তোমরা দু'জন অফিস থেকে বেরোবে, আমি তোমাদের হোটেলের নাম পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। স্বামীজি এসেছেন। তোমাদেরকে ডিনারের জন্য তাঁর সাথে দেখা করতে হবে। তিনি তোমাদের জন্য একটি রুম বুক করেছেন। তোমরা রাতটা থেকে সেখান থেকে অফিসে যাবে'।

মহিলা কণ্ঠ:  ঠিক আছে, ম্যাডাম।

শ্বেতা: তো, কাল যখন অফিসের জন্য বেরোবে, জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ো।

অন্য একটি কল রেকর্ডিংয়ে আবার শোনা যাচ্ছে, এক মহিলা শ্বেতাকে পিরিয়ডসের কথা বলছেন।  তাঁকে 'অজুহাত' না দেওয়ার জন্য বলছেন শ্বেতা।

শ্বেতা: 'এটা একটা অজুহাত'!

মহিলা কণ্ঠ: 'না, ম্যাডাম, এটা অজুহাত নয়। আমি সত্যিই আমার পিরিয়ডসে আছি'।

শ্বেতা: 'এটা অজুহাত। তুমি মিটিংটা এড়াতে চাইছ কারণ তোমার ভয় হচ্ছে স্বামীজি তোমাকে বকবেন এবং তোমার মার্কস কমিয়ে দেবেন। তুমি তোমার নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে পার'।

মহিলা কণ্ঠ:  'ম্যাডাম, আমি সত্যিই পিরিয়ডসে আছি। আমরা কেন মিথ্যা বলব? আমি কী করতে পারি? আমি আমার স্যানিটারি প্যাডের ছবি পাঠিয়ে দেব। আর কী করতে পারি'?

পুলিস সূত্রে খবর, ঘন ঘন নাম ও পোশাক পরিবর্তন করতেন চৈতন্যনন্দ। পার্থা সারথি রুদ্র থেকে ব্র পার্থসারথি।  তারপর স্বামী পার্থসারথি, শেষে চৈতন্যনন্দ সরস্বতী। পুরনো কিছু ছবি আবার তাঁকে সাদা পোশাকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ছবিগুলিতে পোশাকের নাম গেরুয়া। বস্তুত, আর্থিক বেনিয়মের কারণে চৈতন্যনন্দকে রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

আরও পড়ুন:  UP woman turns into snake: 'স্যার! রাত হলেই বউ সাপ হয়ে যায়, কামড় দেওয়ার জন্য তাড়া করে', যুবকের অভিযোগ শুনে তাজ্জব জেলাশাসক

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Swami Chaitanyananda SaraswatiDelhi swamiCall Recording
পরবর্তী
খবর

SIR: SIR নিয়ে কোন সুপ্রিম হস্তক্ষেপ নয়! কেন বাদ ৩.৬৬ লক্ষ নাম, কমিশনকেই দিতে হবে জবাব...
.

পরবর্তী খবর

Vijay Deverakonda: গাড়ি দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ালেন বিজয় দেবরাকোন্ডা