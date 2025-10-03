English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Baba: আলাদা ঘর, সঙ্গে... কীভাবে ছাত্রীদের টার্গেট করে 'শিকার' করতেন 'দিল্লি বাবা'? বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি...

How Delhi Baba Swami Chaitanyananda target women: ৯ বছর ধরে এই জিনিস চলছিল। এলাকার বাসিন্দারাও জানতেন যে চৈতন্যানন্দ শিক্ষার্থীদের হয়রানি করেন! কিন্তু অভিভাবকরা ভাবতেন...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 3, 2025, 06:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভগবানের বেশে আসলে এক শয়তান! ১৭ মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পুলিসের জালে দিল্লির পলাতক 'বাবা' স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথি। কীভাবে তিনি টার্গেট করতেন তরুণী ছাত্রীদের? বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি ইনস্টিটিউটের এক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর। তিনি বলছেন, ৯ বছর ধরে এই জিনিস চলছিল। ছাত্রীদের হয়রানি করে আসছিলেন 'বাবা'। যাদের 'বাবা' টার্গেট করতেন, তাদের আলাদা ঘর দেওয়া হত। অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা সহ আলাদা ঘরে রাখা হত। কেড়ে নেওয়া হত তাদের ফোন। বদলে 'বাবা' তাদের দামি ফোন কিনে দিতেন কিন্তু তারা কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। 

প্রসঙ্গত, আগেই সামনে এসেছে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত 'বাবা' স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথির নোংরা হোয়াটসঅ্য়াপ চ্য়াট। হোয়াটস অ্য়াপে এক ছাত্রীকে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রধান 'আশ্রম বাবা'  লিখছেন, 'একজন দুবাই শেখ একজন সেক্স পার্টনার খুঁজছে, তোমার কি কোনও ভালো বান্ধবী আছে'? জবাবে ওই ছাত্রীটি জানিয়েছে, 'কেউ নেই'। এরপরই 'আশ্রম বাবা'র প্রশ্ন, 'সেটা কিভাবে সম্ভব? তোমার কোনও সহপাঠী? জুনিয়র?' এমনকি এও জানতে চেয়েছেন, 'তুমি আসবে?' অন্য় একটি চ্যাটে আবার আরেক ছাত্রীকে 'সুইটি বেবি ডটার ডল' বলেও সম্বোধন করতে দেখা গিয়েছে স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতীকে।

সকাল ও গভীর রাতে পাঠাতেন ইঙ্গিতপূর্ণ মেসেজ। রাত ১২টায় হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে জানতে চান, 'বেবিইইইই, বেবি তুমি কোথায়'?। কখনও দুপুর পৌনে ১টায় , 'শুভ সকাল বেবি' । পরক্ষণেই মেসেজ, 'তুমি আমার উপর কেন রাগ করে আছো'? অন্য একটি চ্যাটে স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী  লিখছেন, 'শুভ সন্ধ্যা আমার সবচেয়ে প্রিয় বেবি ডটার ডল'। জবাবে ওই ছাত্রী লেখে, 'এখানে দুপুর স্যার, শুভ দুপুর। আপনি কি কিছু খেলেন স্যার'? কখনও আবার ছাত্রীকে সরাসরি বার্তা, 'তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাবে না'?  

প্রসঙ্গত, অগাস্টের শুরুতে ১৭ নির্যাতিতা দিল্লির ডিফেন্স কলোনি থানায় যৌথভাবে অভিযোগ দায়ের করেন পার্থ সারথির বিরুদ্ধে। এরপরই গা ঢাকা দেন অভিযুক্ত। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। গত ২৮ সেপ্টেম্বর আগরা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিস। এলাকার বাসিন্দারাও জানতেন যে চৈতন্যানন্দ শিক্ষার্থীদের হয়রানি করেন! কিন্তু অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের এই ভেবে ইনস্টিটিউটে ভর্তি করাতেন যে, একজন বাবা যখন পরিচালনা করেন, তখন সন্তানরা এমন পরিবেশে শিক্ষা পাবে যেখানে সঠিক মূল্যবোধও গড়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবে ছাত্রীরা নারকীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতেন।

৬২ বছর পার্থসারথি আদতে ওড়িশার বাসিন্দা। ইনস্টিটিউটের তিনজন মহিলা কর্মী- দুজন ওয়ার্ডেন এবং সহযোগী ডিন, চৈতন্যানন্দের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মুছে ফেলতেন ও ছাত্রীদের তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করাতেন বলে অভিযোগ। তাঁদেরও গ্রেফতার করেছে পুলিস।

