English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali Break: দিওয়ালিতে ৯ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণার পর CEO: এই ক'দিন মেইল দেখো না, দুপুর পর্যন্ত ঘুমোও আর ২ কিলো ওজন বাড়িয়ে ফিরে এসো...

Delhi Firm Announces Diwali Holiday: দিওয়ালিতে টানা ৯দিনের সবেতন ছুটি ঘোষণা সিইও-র। শুধু তাই নয়, গণ মেইলে লেখা, 'ছুটি কাটিয়ে ফেরার পর ২ কেজি ওজন বাড়িয়ে অফিসে আসবেন।'

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 13, 2025, 03:34 PM IST
Diwali Break: দিওয়ালিতে ৯ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণার পর CEO: এই ক'দিন মেইল দেখো না, দুপুর পর্যন্ত ঘুমোও আর ২ কিলো ওজন বাড়িয়ে ফিরে এসো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি আইটি সেক্টরের ওয়ার্ক কালচার যেন তীব্র সমালোচনার মুখে। কোথাও বিপুল পরিমাণে কর্মী ছাঁটাই চলছে, আবার কোথাও ছুটি নিয়ে বস-কর্মীর মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব। এই আবহেই এক কোম্পানির সিদ্ধান্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

দিল্লির এক পিআর ফার্ম দিওয়ালি গিফট হিসাবে দুর্দান্ত সারপ্রাইজ দিয়েছে। Elite Marque নামের এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রজত গ্রোভার পুরো সংস্থাকে একটি মেইল পাঠান। যেখানে তিনি সকল কর্মীকে দিওয়ালিতে নয় দিনের সবেতন ছুটি ঘোষণা করেন। 

আরও পড়ুন:Father Kills Children: সন্তানদের মিষ্টি কিনে খাওয়ায়! তারপর তিনজনের গলা কেটে খুন করল বাবা...

এই খুশিতে কোম্পানির এক কর্মচারি লিঙ্কডইন লেখা পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, 'মানুষ অনেক কথা বলে কর্মস্থল ও সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু একটি সত্যিকারের ও মানবিক কর্মসংস্কৃতি তখনই গড়ে ওঠে, যখন একজন নিয়োগকর্তা কর্মীদের চাহিদা ও সুস্থতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। কারণ সুস্থ, সৃজনশীল কর্মীবাহিনীই একটি সফল প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।' তিনি আরও বলেন, কোম্পানিটি কর্মীদের পরিবার নিয়ে উৎসব উদযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। শেষে তিনি প্রতিষ্ঠাতা রজত গ্রোভারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সিইও রজত গ্রোভার মেলে সমস্ত কর্মচারীদের নয়দিন দিওয়ালির ছুটি ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কর্মচারীদের ছুটির কদিন অফিসিয়াল মেলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে বলেন। 

মেইলে লেখা, 'ডিয়ার টিম, বছরের সেই সময় এসে গিয়েছে... যখন সব ডায়েট ভেস্তে যাবে, আত্মীয়রা আসবে, শুভ লাভ শব্দের সঙ্গে আতসবাজির শব্দ মিশে যাবে। আশা করি, আপনারা সবাই ঘর পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত সময় পারেন। বিয়ে কবে করবে- এই না শেষ হওয়া প্রশ্নের উত্তর দেবেন। কারণ আমরা আপনাদের ১৮-২৬ অক্টোবর অবধি ছুটি দিচ্ছি।' 

আরও পড়ুন:TV presenter Death: ভেবেছিলেন সামান্য জ্বর, সর্দি! আচমকাই হদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ ৪১-এর জনপ্রিয় টিভি সঞ্চালক...

আরও লেখা, '১. হ্যাঁ আপনারা ঠিক পড়ছেন, ৯ দিনের পুরো ছুটি পাচ্ছেন সবাই। এই ছুটিতে আপনারা সকলে দুপুর অবধি ঘুমাবেন। কারণ অ্যার্লাম ঘড়িরাও ছুটির অধিকারী। ২. ফ্যামিলি ড্রামা- ওটিটি এবং ঘর দুটোতেই উপভোগ করবেন। ৩. কাজুর বরফি খাওয়ায় নিজের রেকর্ড ব্রেক করবেন। ৪.ঘর পরিষ্কারের সাহায্য করার নাটক করবেন। ৫. নিজেদের ইমেল বন্ধ খুলবেন না- শুধুমাত্র অ্যামাজন, সুইগি অথবা জোমাটো ছাড়া। ৬. পেগস, ক্যাশ, মিঠাই অ্যান্ড রিপিট।'

শেষে লেখা, 'পরিবার, বন্ধু, দূরের আত্মীয়দের সঙ্গে চুটিয়ে মজা করবেন। আর যখন অফিসে ফিরবেন, অতি অবশ্যই ২ কেজি ওজন বাড়িয়ে, ১০ গুণ আনন্দ এবং পুরোপুরি চার্জ হয়ে ফিরবেন।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
delhiDiwaliemailnine day diwali breakViral News
পরবর্তী
খবর

Cricketer death: জিততে দরকার ১ বলে ১১! শেষ বলটা ছুঁড়েই লুটিয়ে পড়লেন পিচের উপর... আর উঠলেন না! মাঠেই মৃত্যু...
.

পরবর্তী খবর

MadhyaPradesh Dangerous Video: ক্লান্ত কর্মী আচমকাই হার্টঅ্যাটাকে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলে...