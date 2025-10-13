Diwali Break: দিওয়ালিতে ৯ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণার পর CEO: এই ক'দিন মেইল দেখো না, দুপুর পর্যন্ত ঘুমোও আর ২ কিলো ওজন বাড়িয়ে ফিরে এসো...

Diwali Break: দিওয়ালিতে ৯ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণার পর CEO: এই ক'দিন মেইল দেখো না, দুপুর পর্যন্ত ঘুমোও আর ২ কিলো ওজন বাড়িয়ে ফিরে এসো...
Delhi Firm Announces Diwali Holiday: দিওয়ালিতে টানা ৯দিনের সবেতন ছুটি ঘোষণা সিইও-র। শুধু তাই নয়, গণ মেইলে লেখা, 'ছুটি কাটিয়ে ফেরার পর ২ কেজি ওজন বাড়িয়ে অফিসে আসবেন।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি আইটি সেক্টরের ওয়ার্ক কালচার যেন তীব্র সমালোচনার মুখে। কোথাও বিপুল পরিমাণে কর্মী ছাঁটাই চলছে, আবার কোথাও ছুটি নিয়ে বস-কর্মীর মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব। এই আবহেই এক কোম্পানির সিদ্ধান্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
দিল্লির এক পিআর ফার্ম দিওয়ালি গিফট হিসাবে দুর্দান্ত সারপ্রাইজ দিয়েছে। Elite Marque নামের এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রজত গ্রোভার পুরো সংস্থাকে একটি মেইল পাঠান। যেখানে তিনি সকল কর্মীকে দিওয়ালিতে নয় দিনের সবেতন ছুটি ঘোষণা করেন।
এই খুশিতে কোম্পানির এক কর্মচারি লিঙ্কডইন লেখা পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, 'মানুষ অনেক কথা বলে কর্মস্থল ও সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু একটি সত্যিকারের ও মানবিক কর্মসংস্কৃতি তখনই গড়ে ওঠে, যখন একজন নিয়োগকর্তা কর্মীদের চাহিদা ও সুস্থতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। কারণ সুস্থ, সৃজনশীল কর্মীবাহিনীই একটি সফল প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।' তিনি আরও বলেন, কোম্পানিটি কর্মীদের পরিবার নিয়ে উৎসব উদযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। শেষে তিনি প্রতিষ্ঠাতা রজত গ্রোভারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।
সিইও রজত গ্রোভার মেলে সমস্ত কর্মচারীদের নয়দিন দিওয়ালির ছুটি ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কর্মচারীদের ছুটির কদিন অফিসিয়াল মেলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে বলেন।
মেইলে লেখা, 'ডিয়ার টিম, বছরের সেই সময় এসে গিয়েছে... যখন সব ডায়েট ভেস্তে যাবে, আত্মীয়রা আসবে, শুভ লাভ শব্দের সঙ্গে আতসবাজির শব্দ মিশে যাবে। আশা করি, আপনারা সবাই ঘর পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত সময় পারেন। বিয়ে কবে করবে- এই না শেষ হওয়া প্রশ্নের উত্তর দেবেন। কারণ আমরা আপনাদের ১৮-২৬ অক্টোবর অবধি ছুটি দিচ্ছি।'
আরও লেখা, '১. হ্যাঁ আপনারা ঠিক পড়ছেন, ৯ দিনের পুরো ছুটি পাচ্ছেন সবাই। এই ছুটিতে আপনারা সকলে দুপুর অবধি ঘুমাবেন। কারণ অ্যার্লাম ঘড়িরাও ছুটির অধিকারী। ২. ফ্যামিলি ড্রামা- ওটিটি এবং ঘর দুটোতেই উপভোগ করবেন। ৩. কাজুর বরফি খাওয়ায় নিজের রেকর্ড ব্রেক করবেন। ৪.ঘর পরিষ্কারের সাহায্য করার নাটক করবেন। ৫. নিজেদের ইমেল বন্ধ খুলবেন না- শুধুমাত্র অ্যামাজন, সুইগি অথবা জোমাটো ছাড়া। ৬. পেগস, ক্যাশ, মিঠাই অ্যান্ড রিপিট।'
শেষে লেখা, 'পরিবার, বন্ধু, দূরের আত্মীয়দের সঙ্গে চুটিয়ে মজা করবেন। আর যখন অফিসে ফিরবেন, অতি অবশ্যই ২ কেজি ওজন বাড়িয়ে, ১০ গুণ আনন্দ এবং পুরোপুরি চার্জ হয়ে ফিরবেন।'
