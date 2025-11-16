Delhi Blast Bangladesh Link: অবিশ্বাস্য! দিল্লির ভয়ংকর রক্তাক্ত রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ? ইউনূস বলছেন...

Delhi Blast Bangladesh Link: অবিশ্বাস্য! দিল্লির ভয়ংকর রক্তাক্ত রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ? ইউনূস বলছেন...
Intel Finds Bangladesh Link to Blast: রেড ফোর্ট বিস্ফোরণে বাংলাদেশের জড়িত থাকার বিষয়টি ইউনূসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার অস্বীকার করলেও, ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি কিন্তু ক্রমশ ঢাকার গোপন ভূমিকার দিকেই ইঙ্গিত করে, এমন প্রমাণ ভূরি ভূরি পাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি লালকেল্লা বিস্ফোরণ (Delhi red fort Blast) নিয়ে নানা নতুন নতুন তথ্য রোজই সামনে আসছে। এবার এল এক অবিশ্বাস্য তথ্য। বাংলাদেশ নাকি এই ভয়ংকর রক্তাক্ত বিস্ফোরণের পিছনে আছে!
তদন্তকারীরা আরও সন্দেহ করছেন যে, পাকিস্তান থেকে কিছু সরঞ্জাম পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং সম্ভবত বিস্ফোরণে সেগুলি ব্যবহারও করা হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের সূত্র খুঁজতে গিয়ে তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছে এবং রাজশাহী হয়ে যারা বাংলাদেশ (Bangladesh) থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।
ইউনূস কী বলছেন?
১০ নভেম্বর দিল্লিতে রেড ফোর্ট বিস্ফোরণে বাংলাদেশের জড়িত আছে বলে সামনে আসছে। তবে এতে বাংলাদেশের জড়িত থাকার এবং বাংলাদেশের মাটি এই অপারেশনে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি মুহাম্মদ ইউনূসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তবে ঢাকা তা অস্বীকার করলেও, ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ক্রমশ এ ক্ষেত্রে ঢাকার নেতিবাচক ভূমিকার দিকেই ইঙ্গিত করছে। কেননা, তেমনই প্রমাণইই তারা পাচ্ছে। এদিকে শনিবার, দিল্লি পুলিস হরিয়ানার আল ফালাহ ইউনিভার্সিটির দুই ডাক্তার-সহ তিনজনকে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় আটক করেছে।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
দিল্লি পুলিসের কর্মকর্তাদের মতে, ইউজিসি (UGC) এবং ন্যাক (NAAC) চিহ্নিত অনিয়মের অভিযোগে আল ফালাহ ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধেও দুটি পৃথক এফআইআর (FIR) নথিভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই আটক এবং নতুন ফৌজদারি মামলার ঘটনাগুলি এমন সময় এল যখন রেড ফোর্ট বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। আর এই সন্ত্রাসবাদের সূত্র খুঁজে বের করার সময়, ভারতীয় সংস্থাগুলি ক্রমশ আবিষ্কার করছে যে, দিল্লি বিস্ফোরণের সুতোগুলি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে গভীরভাবে সংযুক্ত। সংস্থাগুলি বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক দিন আগে লস্কর-ই-তৈবার (LeT) শীর্ষ কমান্ডার সাইফউল্লাহ সাইফের সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাম্প্রতিক বৈঠকের উপর জোর দিচ্ছে।
ভার্চুয়ালি সাইফ এবং আরও ৭ জন
দিল্লি বিস্ফোরণের কয়েক দিন আগে, অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ কমান্ডার সাইফউল্লাহ সাইফ ঢাকার অভিজাত এলাকা বানানির এক বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন। সাইফ যখন পাকিস্তান থেকে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে যোগ দেন, তখন সাতজন ফিজিক্যালি বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠন হিজব-উল-তাহরিরের (HuT) ঢাকা প্রধান জুবায়ের আহমদ চৌধুরী; সাইফের ডান হাত এবং মারকাজ-ই জামিয়ত আহলে-হাদিসের সাধারণ সম্পাদক ইবতিসাম ইলাহি জাহির; বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ড. নাসিরুল গণি; ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের সিইও এবং হিজব-উল-তাহরিরের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আজাজ; জঙ্গি গোষ্ঠী আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের উপ-প্রধান হাফিজ শুজাদ্দুল্লাহ এবং হাফিজ আলি ফজল এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ।
কী ঘটে বৈঠকে?
ওই বৈঠকে সাইফ ভারতে বড় আকারের সন্ত্রাসী হামলা চালানো এবং সেক্ষেত্রে তাদের (পাকিস্তান-ভিত্তিকলস্কর-ই-তৈবা) থেকে তারা কী ধরনের সহায়তা পাবে, সে বিষয়ে দলটিকে অপারেশনাল নির্দেশ দেন। তবে, আশ্চর্যজনক ছিল বৈঠকে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মচারী জনাব গণি এবং জনাব আজাজের উপস্থিতি। কারণ সাইফ তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সূত্র বলছে, বৈঠকের পরে, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ-সহ একটি দল পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের অন্যান্য অংশে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নভেম্বরের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদ হয়ে ভারতে ঢোকে।
ইকতিয়ার-যোগ
মুর্শিদাবাদে তারা সবাই জনৈক ইকতিয়ারের নিরাপদ আস্তানায় ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এই ইকতিয়ার একজন বাংলাদেশি নাগরিক। যিনি তার দেশের গোয়েন্দা শাখার একজন অফিসারকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং পলাতক। মুর্শিদাবাদে তার এক গোপন আস্তানা রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, ইকতিয়ারের ভূমিকা এখনও পর্যন্ত শুধু লজিস্টিকস এবং যারা সীমান্ত পেরিয়ে আসে তাদের থাকার ব্যবস্থা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, ভারতীয় সংস্থাগুলি দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে তার ভূমিকা এবং সংযোগের বিষয়টি আগাগোড়া খতিয়ে দেখছে।
পাকিস্তান ফিরে পেতে চায় বাংলাদেশ?
সংস্থাগুলির সূত্র অনুযায়ী, পাকিস্তান থেকে কিছু সরঞ্জাম পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছিল এবং সম্ভবত দিল্লি বিস্ফোরণে তা ব্যবহৃতও হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের সূত্র খুঁজতে গিয়ে তদন্তকারী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছে এবং বাংলাদেশের রাজশাহী হয়ে ভারতে মুর্শিদাবাদে প্রবেশকারী লোকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানিয়েছে, দিল্লি বিস্ফোরণের ১০ দিন আগে, সাইফ ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের খায়রপুর তামিওয়ালিতে একটি জনসভায় বলেছিলেন, হাফিজ সঈদ অলস বসে নেই। হাফিজ সঈদের ডান হাত (জাহির) বাংলাদেশে আছে। সে বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। লস্করের অপারেটিভরা পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) ইতিমধ্যেই সক্রিয় এবং তারা ভারতকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল (অপারেশন সিন্দুর এর জন্য)... এখন আমেরিকা আমাদের সঙ্গে আছে, আর আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বাংলাদেশও আবার পাকিস্তানের কাছাকাছি আসছে। ভয়ংকর!
