Delhi Crime: মালিকের উপর রাগে ৫ বছরের ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে থেঁতলে, কুপিয়ে মারল বিশ্বস্ত ড্রাইভার...

Delhi Crime: মালিকের উপর রাগে ৫ বছরের ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে থেঁতলে, কুপিয়ে মারল বিশ্বস্ত ড্রাইভার...
Delhi Boy Kidnapped: সহকর্মীর সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি। মালিক এসে কষিয়ে থাপ্পড় মারে। রাগে মালিকের ছেলে অপহরণ করে কুপিয়ে খুন করল ড্রাইভার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচ বছরের ছেলেকে অপহরণ। তারপর ইট দিয়ে থেঁতলে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন। ঘটনাটি দিল্লির। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিহত ছেলের বাবার ড্রাইভার। নাম নিতু।
অপহৃত ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় নিতুর এক ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিস। অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাকে খুঁজে বের করার জন্য একাধিক দল গঠন করা হয়েছে। পুলিস আরও জানিয়েছে, ঘটনার এক দিন আগে শিশুটির বাবা অভিযুক্তকে বকাঝকা করেছিল।
ডেপুটি পুলিস কমিশনার (আউটার নর্থ) হরেশ্বর স্বামী জানান, মঙ্গলবার দুপুর ৩:৩০-এ নরেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থানায় একটি ফোন আসে যে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। তিনি বলেন, তদন্তে জানা যায় যে শিশুটা তার বাড়ির বাইরে খেলছিল, হঠাৎ করে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন, পরে শিশুটির মৃতদেহ নিতুর ভাড়া বাড়ি থেকে পাওয়া যায়।
প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় শিশুটির বাবার সাত-আটটি পরিবহণ গাড়ি আছে। তিনি নিতু ও ওয়াসিম নামে দুইজন ড্রাইভারকে চাকরি দিয়েছিলেন। সোমবার সন্ধ্যেবেলা, মদ খেয়ে নিতু ও ওয়াসিমের মধ্যে ঝগড়া হয়। সেই সময় নিতু নাকি ওয়াসিমকে মারধর করে।
এ ঘটনা যখন মালিককে অর্থাত্ শিশুটির বাবাকে জানানো হয়, তখন তিনি এসে নিতুকে ২–৪ বার চড় মারেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে, নিতু মঙ্গলবার মালিকের ছেলেকে বাড়ির বাইরে থেকে অপহরণ করে। এবং নিজের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ইট ও ছুরি দিয়ে খুন করে।
ঘটনার পর পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর থানায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তদন্ত শুরু হয়। পুলিস জানিয়েছে, নিতু এখন পলাতক। তাকে ধরতে একাধিক দল গঠন করা হয়েছে। তার মোবাইল লোকেশন ও স্থানীয় সূত্রের সাহায্যে তাকে খোঁজা হচ্ছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
