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দিল্লিতে হস্টেল বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা! ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও কতজন আটকে?

Delhi PG Building Collapse: রবিবার দিল্লিতে ধসে পড়েছিল একটি বিল্ডিং। সেটি ছিল একটি পিজি তথা হস্টেল বিল্ডিং। দিল্লির সত্য নিকেতনের এই ৬ তলা ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৬। ১১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপে আরও অনেকে আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:18 AM IST
দিল্লিতে হস্টেল বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা! ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও কতজন আটকে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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