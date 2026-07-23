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'সো সো প্রাউড'! সিজেপি'র জন্য় খুলে দেওয়া হল কফিশপের দরজা! নিখরচায় জল আশ্রয় ফার্স্ট-এইড

Delhi Cafe Opens Doors to Help CJP: 'ব্লু টোকাই কফি রোস্টার' তাদের আউটলেট খুলে দিয়েছে সিজেপি'র আন্দোলনকারীদের জন্য। 'সংসদ চলো' আন্দোলনে যাঁরা আহত হচ্ছেন তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, আন্দোলনের মধ্যে বিশ্রাম নিতে দেওয়া, তাঁদের জল খেতে দেওয়া-- এই সব পরিষেবা দিয়ে তাঁরা রীতিমতো গর্বিত।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:30 PM IST
'সো সো প্রাউড'! সিজেপি'র জন্য় খুলে দেওয়া হল কফিশপের দরজা! নিখরচায় জল আশ্রয় ফার্স্ট-এইড

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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