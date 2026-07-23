'সো সো প্রাউড'! সিজেপি'র জন্য় খুলে দেওয়া হল কফিশপের দরজা! নিখরচায় জল আশ্রয় ফার্স্ট-এইড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ব্লু টোকাই কফি রোস্টার' তাদের আউটলেট খুলে দিয়েছে সিজেপি'র আন্দোলনকারীদের জন্য। তাদের এই জেসচার দিকে দিকে প্রশংসিত হচ্ছে। 'সংসদ চলো' আন্দোলনে যেসব পড়ুয়া আহত হচ্ছেন তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, আন্দোলনের মধ্যে বিশ্রাম নিতে দেওয়া, তাঁদের জল খেতে দেওয়া-- এই সব পরিষেবা দিয়ে তাঁরা রীতিমতো গর্বিত।
'সো সো প্রাউড'
এই নিয়ে ইনস্টাগ্রামে 'ব্লু টোকাই কফি রোস্টারে'র কো-ফাউন্ডার ম্যাট চিত্তরঞ্জন রিয়্যাক্ট করেছেন। তিনি এ জাতীয় পোস্ট রিশেয়ারও করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, আমি আমার টিমের জন্য দারুণ গর্বিত। ওরা যে এত সুন্দর করে ওই বিক্ষোভকে সামাল দিচ্ছে, সেজন্য ওদের ধন্যবাদ!
সোনমের ভিডিয়ো বার্তা
অনশনের ২৫ দিনে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতাল থেকে এক ভিডিয়ো বার্তা শেয়ার করেছেন সোনম ওয়াংচুক। ভিডিয়োর শুরুতে ওয়াংচুক জানান, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। গত সোমবারের 'সংসদ চলো' অভিযানে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর সরকার যেন কোনো ব্যবস্থা না নেয়। কোনো গ্রেফতার বা হয়রানি করা হবে না বলে সরকার আশ্বাস দিলে তিনি অনশন ভাঙবেন বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন। অনশনের কারণে ওয়াংচুকের ১১ কেজি ওজন কমে গিয়েছে। তাঁর শরীরের পেশিও অনেকটাই কমেছে। তবে তিনি বর্তমানে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
অনশনের শর্ত
তিন মিনিটের সেই ভিডিয়ো বার্তায় ওয়াংচুক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'সংসদ চলো' অভিযানে শিক্ষার্থীরা অসাধারণ সংযম দেখিয়েছে। পুলিসের লাঠিচার্জের মুখে পড়েও তাঁরা কোনো পালটা আঘাত করেননি। শিক্ষার্থীদের উপর এই নির্যাতন দেখে তাঁর অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আরও শক্ত হয়। তবে তিনি জানান, তিনি নিজের কাজে ফিরে যেতে অনশন ভাঙতে চান। যদি সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর বা আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার কথা দেয়, তবেই তিনি সেদিনই অনশন তুলে নেবেন। তা না হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে অনশন চালিয়ে যেতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)