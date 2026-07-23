/সিজেপি আন্দোলনে ছাত্রীকে চড় মেরেছিলেন যে পুলিস অফিসার, যন্তর মন্তর থেকে সরানো হল তাঁকে! বিগ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিজেপি'র বিক্ষোভ-অভিযানের সময় মহিলা আন্দোলনকারীকে চড় মেরেছিলেন যে বর্ষীয়ান পুলিস অফিসার, যন্তর মন্তর থেকে সরানো হল সেই সন্দীপ লাম্বাকে। 'ককোরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র 'সংসদ চলো' মিছিল চলাকালীন এক মহিলা আন্দোলনকারীকে চড় মারার অভিযোগে দিল্লি পুলিসের এক বরিষ্ঠ আধিকারিককে যন্তর মন্তরের বিক্ষোভস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সন্দীপ লাম্বা
অভিযুক্ত ওই পুলিস আধিকারিকের নাম সন্দীপ লাম্বা, যিনি দিল্লি পুলিসের উত্তর-পূর্ব জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস (অ্যাডিশনাল ডিসিপি) পদে কর্মরত। গত ২০ জুলাই নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার সিজেপি সমর্থক যন্তর মন্তরে জড়ো হয়ে সংসদ চলো মিছিল শুরু করলে সন্দীপ লাম্বাকে ওই মহিলা বিক্ষোভকারীকে চড় মারতে দেখা গিয়েছিল।
তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ
প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সাকেত গোখলে জানান, তিনি ওই পুলিস আধিকারিকের বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় এফআইআর করার জন্য লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সাকেত গোখলে বলেন, দিল্লি হাইকোর্টে পুলিসি বর্বরতার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আবেদনের জবাবে সরকার জানিয়েছিল, কেউ এখনও পুলিসের কাছে এফআইআর-এর জন্য যোগাযোগ করেনি। তাই আজ আমি নিজেই পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করলাম।
দিল্লি হাইকোর্টের পদক্ষেপ
বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে পুলিসের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ সংক্রান্ত এক শুনানিতে সন্দীপ লাম্বার নাম ওঠে। আন্দোলনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ প্রধান বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চে বলেন, অতিরিক্ত ডিসিপি সন্দীপ লাম্বাকে এমন এক মহিলাকে চড় মারতে দেখা গিয়েছে, যিনি কোনো হিংসাত্মক কাজ করছিলেন না। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে জল কামান ব্যবহার করার কথা থাকলেও এখানে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবহৃত টিয়ার গ্যাস সরাসরি আন্দোলনকারীদের দিকে ছোড়া হয়েছে হাইকোর্ট এই জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিস, কেন্দ্র সরকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে (NHRC) নোটিশ জারি করেছে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ওই পুলিসি অ্যাকশনের সমস্ত ভিডিয়ো এবং সিসিটিভি ফুটেজ সুরক্ষিত রাখারও নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক জলঘোলা এবং ঘটনাক্রম
২০ জুলাই বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে পুলিস অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার তরুণ ও সমর্থক যন্তর মন্তরে জমায়েত করেছিলেন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ব্যবহার করে, যার ফলে ৫০ জনেরও বেশি পুলিসকর্মী এবং বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হন। প্রসঙ্গত, ককরোচ জনতা পার্টি (CJP) মে মাসে মেধা তালিকার কারচুপি ও পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তৈরি হওয়া সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলন শুরু হলে পরে জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকও তাঁদের সমর্থনে অনশনে বসেন। বিরোধী দলগুলি যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসি পদক্ষেপ ও লাঠিচার্জের বিষয়টি সংসদের দুই কক্ষেই তোলার পরিকল্পনা করেছে। ঘটনার পরই সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়। সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তর থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল।
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