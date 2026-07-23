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সিজেপি আন্দোলনে ছাত্রীকে চড় মেরেছিলেন যে পুলিস অফিসার, যন্তর মন্তর থেকে সরানো হল তাঁকে! বিগ!

Delhi Cop Removed From Jantar Mantar: অভিযুক্ত পুলিস আধিকারিক যিনি দিল্লি পুলিসের উত্তর-পূর্ব জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস (অ্যাডিশনাল ডিসিপি) পদে কর্মরত। ২০ জুলাই নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার সিজেপি সমর্থক যন্তর মন্তরে জড়ো হয়ে সংসদ চলো মিছিল শুরু করলে সন্দীপ লাম্বাকে ওই মহিলা বিক্ষোভকারীকে চড় মারতে দেখা গিয়েছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:51 PM IST
সিজেপি আন্দোলনে ছাত্রীকে চড় মেরেছিলেন যে পুলিস অফিসার, যন্তর মন্তর থেকে সরানো হল তাঁকে! বিগ!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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