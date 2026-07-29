/বাম বাঙালি যুবনেত্রী ঐশী ঘোষের অবস্থাও কি উমর খলিদের মতো হবে? জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে মরিয়া পুলিস, হাইকোর্টের বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২১ সালের বিক্ষোভ ও দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় বড় আইনি স্বস্তি পেলেন সিপিআই(এম) সমর্থিত স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI)-র বিশিষ্ট বাঙালি বাম যুবনেত্রী, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (JNU) ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানার (Arrest Warrant) ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে দিল্লি আদালত।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
মামলার সূত্রপাত ২০২১ সালে। সে সময়ে দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে এসএফআই (SFI)-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ঐশী ঘোষ-সহ একাধিক ছাত্র নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে, তারা প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে বেআইনিভাবে জমায়েত হয়েছিলেন এবং সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন।
এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে দিল্লি পুলিস ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে আদালতের একাধিক শুনানিতে ঐশী ঘোষ উপস্থিত না থাকায় বা হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার কারণে ট্রায়াল কোর্টের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।
নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশের বিরুদ্ধে ঐশী ঘোষের আইনজীবীরা দ্রুত দিল্লির সেশন কোর্টে পুনর্বিবেচনার (Revision Petition) আবেদন জানান।
আদালতে শুনানি চলাকালীন ঐশী ঘোষের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, তাঁর মক্কেল কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আদালতের সমন এড়াতে চাননি। শিক্ষাগত বা প্রশাসনিক কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার কারণে তিনি পূর্ববর্তী শুনানিতে উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি আইনি ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আদালতের সব শর্ত মেনে চলতে ইচ্ছুক। আইনজীবীর যুক্তি ছিল, গ্রেফতারি পরোয়ানা বলবৎ থাকলে অনাবশ্যকভাবে তাঁর আইনি অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ
দিল্লির সেশন কোর্টের বিচারক উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানার কার্যকারিতার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেন।
আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট মামলার প্রকৃতি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় রেখে তাঁকে এখনই হেফাজতে নেওয়ার বা গ্রেফতার করার মতো জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। তবে একই সঙ্গে আদালত ঐশী ঘোষকে নির্দেশ দিয়েছে যে, পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে ট্রায়াল কোর্টে হাজির হতে হবে এবং আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।
রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব
ঐশী ঘোষ জেএনইউ (JNU) ছাত্র সংসদ সভাপতি থাকার সময় থেকেই জাতীয় রাজনীতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলনে এক পরিচিত মুখ। ২০১৯ সালে জেএনইউ ক্যাম্পাসে মুখোশধারীদের হামলায় গুরুত্বর আহত হওয়ার পর থেকে তিনি দেশজুড়ে আরও বেশি চর্চায় আসেন। ২০২১ সালের বিক্ষোভ সংক্রান্ত এই মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় ছাত্র ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছিল।
দিল্লি আদালতের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে সাময়িকভাবে গ্রেফতারির আশঙ্কামুক্ত হলেন ঐশী ঘোষ। তবে মূল মামলার বিচারপ্রক্রিয়া আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়মেই ট্রায়াল কোর্টে চলতে থাকবে।
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