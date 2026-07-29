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বাম বাঙালি যুবনেত্রী ঐশী ঘোষের অবস্থাও কি উমর খলিদের মতো হবে? জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে মরিয়া পুলিস, হাইকোর্টের বিগ আপডেট

Aishee Ghosh: আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট মামলার প্রকৃতি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় রেখে তাঁকে এখনই হেফাজতে নেওয়ার বা গ্রেফতার করার মতো জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:56 PM IST
বাম বাঙালি যুবনেত্রী ঐশী ঘোষের অবস্থাও কি উমর খলিদের মতো হবে? জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে মরিয়া পুলিস, হাইকোর্টের বিগ আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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বাম বাঙালি যুবনেত্রী ঐশী ঘোষের অবস্থাও কি উমর খলিদের মতো হবে? হাইকোর্টের বিগ আপডেট
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