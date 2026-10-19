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রাজধানীতে 'মিনি কলকাতা'! মহাষ্টমীতে সি আর পার্কের দুর্গাপুজোয় জনস্রোত

দিল্লির বুকে আস্ত এক টুকরো কলকাতা! শারদোৎসবে জমজমাট সি আর পার্ক। ১৬ ফুটের শুভ্র মণ্ডপসজ্জা, সাথে ঐতিহ্যবাহী কাসুন্দি-কাটলেট ও রকমারি বাঙালি খাবারের আমেজ—সব মিলিয়ে উৎসবের রঙে মেতে উঠেছে প্রবাসীরা!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 19, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 11:52 PM IST
রাজধানীতে 'মিনি কলকাতা'! মহাষ্টমীতে সি আর পার্কের দুর্গাপুজোয় জনস্রোত

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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