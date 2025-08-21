Delhi CM Rekha Gupta Attacked: এক চড়েই কমিশনার বদল! দিল্লিতে নিরাপত্তার গাফিলতিতে শাস্তি পেলেন সিবিকে সিংহ..
Delhi CM Rekha Gupta Attacked: ১ অগাস্ট দিল্লির পুলিস কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন হোমগার্ডে ডিজি সিবিকে সিংহ। বাসভবনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার পর সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে চড়! সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লি কমিশনার সিবিকে সিংহকে। তাঁর জায়গায় এবার দায়িত্বে পেলেন ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সতীশ গোলচা। ডিজি (প্রিজনস) পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। ১ অগাস্ট দিল্লির পুলিস কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন হোমগার্ডে ডিজি সিবিকে সিংহ।
আরও পড়ুন: Bomb Threat in Jammu Station: 'আজাদ কাশ্মীর...সময় এসেছে...এবার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেব...' পায়রার পায়ে বাঁধা উড়োচিঠি পেয়ে ত্রস্ত জম্মু! শয়তান মুনীর...
গতকাল, বুধবার দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তখন 'জনশুনানি'তে ব্য়স্ত ছিলেন তিনি। কাগজ দেওয়ার নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে চলে আসেন এক ব্যক্তির। এরপর কথা বলার সময়েই আচমকাই হামলা! মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চুলের মুঠি ধরে তিনি চড় মারেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীকে আটক করা হয়।
পুলিস সূত্রে খবর, হামলাকারীর নাম রাজেশ সাকরিয়া। গুজরাতে রাজকোটের বাসিন্দা তিনি। রাজেশের মা ভানু সাকরিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমার ছেলে কুকুর ভালোবাসে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশে সে খুব রেগে গিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তায় থাকা কুকুরদের ধরে শেলটারে পাঠানো হবে — এটা শুনেই সে দিল্লি চলে যায়। আমরা আর কিছু জানি না'।
অন্য একজনের অবশ্য দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন রাজেশ। কারণ তাঁর এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দিল্লি পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ঘটনার রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় দিল্লিতে। শেষপর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লির পুলিস কমিশনারকেই।
আরও পড়ুন: Husband tortures wife: নোরা ফতেহির মতো হিলহিলে শরীর চাই বউয়ের! ৩ ঘণ্টা ব্যায়াম না করলেই খাওয়া বন্ধ! অত্যা*চারে গর্ভপাত...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)