Delhi CM Rekha Gupta Attacked: এক চড়েই কমিশনার বদল! দিল্লিতে নিরাপত্তার গাফিলতিতে শাস্তি পেলেন সিবিকে সিংহ..

Delhi CM Rekha Gupta Attacked: ১ অগাস্ট দিল্লির পুলিস কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন হোমগার্ডে ডিজি সিবিকে সিংহ। বাসভবনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার পর সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 21, 2025, 06:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে চড়! সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লি কমিশনার  সিবিকে সিংহকে। তাঁর জায়গায় এবার দায়িত্বে পেলেন ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সতীশ গোলচা। ডিজি (প্রিজনস) পদে কর্মরত ছিলেন তিনি।  ১ অগাস্ট দিল্লির পুলিস কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন হোমগার্ডে ডিজি সিবিকে সিংহ।

গতকাল, বুধবার দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তখন  'জনশুনানি'তে ব্য়স্ত ছিলেন তিনি। কাগজ দেওয়ার নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে চলে আসেন এক ব্যক্তির। এরপর কথা বলার সময়েই আচমকাই হামলা! মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চুলের মুঠি ধরে তিনি চড় মারেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীকে আটক করা হয়। 

পুলিস সূত্রে খবর, হামলাকারীর নাম রাজেশ সাকরিয়া। গুজরাতে রাজকোটের বাসিন্দা তিনি। রাজেশের মা ভানু সাকরিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমার ছেলে কুকুর ভালোবাসে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশে সে খুব রেগে গিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তায় থাকা কুকুরদের ধরে শেলটারে পাঠানো হবে — এটা শুনেই সে দিল্লি চলে যায়। আমরা আর কিছু জানি না'।

অন্য একজনের অবশ্য দাবি,  মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন রাজেশ। কারণ তাঁর এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দিল্লি পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ঘটনার রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় দিল্লিতে। শেষপর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লির পুলিস কমিশনারকেই।

