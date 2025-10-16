English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Artificial Rain Delhi: দিল্লি সরকার দূষণ কমাতে ক্লাউড সিডিংয়ের (cloud seeding) মাধ্যমে কৃত্রিম বৃষ্টির প্রস্তুতি নিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে চারদিনের ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে, এখন শুধু আইএমডির অনুমতির অপেক্ষা। দীপাবলির পরেই প্রথম পরীক্ষা হতে পারে বলে আশা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 16, 2025, 06:14 PM IST
Delhi weather update: দিওয়ালি-দূষণকে নকল বৃষ্টিতে ধুয়ে দেবে দিল্লি! নিম্বোস্ট্র্যাটাস মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ শুরু হল বলে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির বায়ুদূষণ কমাতে এবার বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে দিল্লি সরকার। পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা বুধবার জানিয়েছেন, রাজধানীতে কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য ‘ক্লাউড সিডিং’ প্রক্রিয়া চালানোর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির উপর দিয়ে চারদিনের পরীক্ষামূলক উড়ানও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (IMD) অনুমতির অপেক্ষা।

মন্ত্রী জানান, 'আমাদের বিমান মীরঠে প্রস্তুত রয়েছে। পাইলটরা রুটের সঙ্গে পরিচিত। এখন শুধু সঠিক মেঘ ও আইএমডির সবুজ সংকেতের অপেক্ষা। সব ঠিক থাকলে দীপাবলির পরদিনই প্রথম ট্রায়াল শুরু হতে পারে।'

এই প্রকল্পটি আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। একটি মডিফাইড Cessna-206H বিমান ব্যবহার করা হবে ক্লাউড সিডিং-এর জন্য। মূলত নিম্বোস্ট্র্যাটাস (Nimbostratus) ধরনের মেঘ, যা মাটি থেকে ৫০০ মিটার থেকে ৬,০০০ মিটার উচ্চতায় থাকে এবং অন্তত ৫০% আর্দ্রতা ধারণ করে, সেই মেঘেই Silver Iodide ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটানোর চেষ্টা করা হবে।

তবে বর্তমানে দিল্লির আকাশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা নেই, যার কারণে অভিযান শুরু করতে দেরি হচ্ছে। আইআইটির এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তন মনোযোগে সহকারে দেখছি। সঠিক পরিবেশ তৈরি হলেই কার্যক্রম শুরু হবে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৃষ্টি হলে বায়ুমানের মান (AQI) ৫০ থেকে ৮০ পয়েন্ট পর্যন্ত উন্নত হতে পারে। প্রাক্তন সিপিসিবি আধিকারিক দীপঙ্কর সাহা জানান,'হালকা বৃষ্টি খুব একটা প্রভাব ফেলবে না, টানা ভারী বৃষ্টি প্রয়োজন।'

মে মাসে দিল্লি ক্যাবিনেট ৩.২১ কোটি টাকার এই প্রকল্প অনুমোদন করে। ইতিমধ্যেই ১০টিরও বেশি সংস্থা যেমন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকসহ ডি‌জিসিএ, বিসিএএস, এএআই ও উত্তরপ্রদেশ সরকারেরও অনুমতি মিলেছে। সেপ্টেম্বরে আইআইটি কানপুরের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

যদিও সিরসা এবং বিশেষজ্ঞরা এখনও আশাবাদী। তিনি জানান, 'এটি সফল হলে দিল্লিতে দূষণ মোকাবিলায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।' 'দুবাই বা পাকিস্তানে এরকম পরীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু প্রভাব ছিল সাময়িক,' জানান পরিবেশ বিশ্লেষক সুনীল দাহিয়া। 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

