Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /২০২৮-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ হচ্ছে পেট্রোলের বাইক-স্কুটির বিক্রি, বিরাট সিদ্ধান্ত দিল্লির

২০২৮-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ হচ্ছে পেট্রোলের বাইক-স্কুটির বিক্রি, বিরাট সিদ্ধান্ত দিল্লির

Delhi EV Policy: দিল্লি সরকারের এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নতুন একটি নীতি নয় বরং এটিকে বলা যায় পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:16 PM IST
২০২৮-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ হচ্ছে পেট্রোলের বাইক-স্কুটির বিক্রি, বিরাট সিদ্ধান্ত দিল্লির
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জুবিন ভক্তদের জন্য বিরাট উপহার! পর্দায় আসছে প্রিয় গায়ককে নিয়ে সিনেমা, 'লাভ ইউ জুবিন
Zubeen Garg44 min ago
2
Landslide Sweeps Biker1 hr ago
3
Zeenat Aman1 hr ago
4
21 July 20261 hr ago
5
WhatsApp username update1 hr ago