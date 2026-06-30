/২০২৮-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ হচ্ছে পেট্রোলের বাইক-স্কুটির বিক্রি, বিরাট সিদ্ধান্ত দিল্লির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে আর দিল্লিতে সিএনজি ও পেট্রোলের বাইক কেনা ও রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে না। তবে যাদের ইতিমধ্যেই পেট্রোল চালিত বাইক রয়েছে তারা তা চালাতে পারবেন। পেট্রোলের বাইক নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় একদিকে দিল্লির মত জায়গায় দুষণ কমবে। অন্যদিকে, তেমনি ইলেকট্রিক যানের বাজার বাড়বে।
দিল্লিকে জিরো এমিশন জোনে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে দিল্লি। ২০৩০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ওই নিয়ম চলবে। ওই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭,০০০ কোটি টাকা। ইলেকট্রিক বাইকের দাম বেশি হওয়ায় ৩০,০০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার কথা ভাবছে দিল্লি। যদি কেউ তাঁর বিএস-৪ বা তার চেয়েও পুরনো পেট্রোল বাইক বিক্রি করে নতুন ইভি কেনেন, তবে তিনি আরও ১০,০০০ টাকা ছাড় পাবেন।
দিল্লি সরকারের এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নতুন একটি নীতি নয় বরং এটিকে বলা যায় পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। কিন্তু কেন এই দুই চাকার যানই টার্গেটে?
পরিসংখ্য়ান বলছে, দিল্লির মোট যানবাহনের ৭০-৭৫ শতাংশই বাইক। একটি আধুনিক চারচাকার গাড়ি একটি স্কুটির থেকে বেশি দূষণ ছড়ায়। তবে সংখ্যার দিক থেকে যেহেতু বাইকের সংখ্যা অনেক বেশি তাই মূল সমস্যা আরও জোরদার হয়েছে।
২০২৮ সালের মধ্যে যদি দিল্লি সরকার ওই কাজ করে ফেলতে পারে তবে তাৎক্ষণিকভাবে শহরের যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমনের একটি বিশাল অংশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।
পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১০০ টাকার উপরে। একটি পেট্রোল স্কুটার চালাতে কিলোমিটার প্রতি খরচ হয় ২-২.৫০ টাকা। সেই তুলনায় ইলেকট্রিক স্কুটার চালানোর খরচ কিলোমিটার প্রতি মোটামুটি ১৫-২৫ পয়সা। এর ফলে নিত্যযাত্দের জন্য বৈদ্যুতিক যান অনেক বেশি লাভজনক।
গিগ কর্মী, ই-কমার্স, কুইক-কমার্সের রাইডাররা প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি চালান। এদের ইলেকট্রিক ভেহিকেলে বদল করতে পারলে পরিবেশের জন্য বিশাল সুফল বয়ে আনবে। পাশাপাশি পেট্রোল-ডিজেল চালিত গাড়ির উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সরকার বড় বড় কেম্পানিগুলিকে দ্রুত ইলেক্টিকে যেতে বাধ্য করছে।
এভাবে দু’বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পেট্রোল চালিত দু-চাকার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পুরোপুরি বন্ধ করা সরকারের কাছে বড়সড় চ্যালেঞ্জ। কেন?
নতুন নীতির কথা মাথায় রেখে ৩০,০০০ চার্জিং পয়েন্ট তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু দিল্লির লক্ষ লক্ষ দু-চাকার গাড়ির মালিক এমন সব এলাকা বা বহুতল ফ্ল্যাটে থাকেন যেখানে নিজস্ব পার্কিং বা চার্জ দেওয়ার মতো আলাদা প্লাগ পয়েন্ট নেই। তাই চার্জিংয়ের ব্যবস্থা না করা গেলে সাধারণ মানুষের জন্য তা বড় এক সমস্যার কারণ হয়ে যেতে পারে।
বাজারচলতি ১০০ সিসির পেট্রোল বাইকের দাম প্রায় ৬৫,০০০-৭৫,০০০ টাকা। আর এক থেকে ভালো বা একই মানের ইলেকট্রিক বাইক কিনতে গেলে এখনও ১ লাখ টাকার বেশি লাগে। এক্ষেত্রে সরকার যদি পাইকারি হারে ইলেক্টিক ভেহিকেলস চালু করতে চায় তাহলে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে।
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